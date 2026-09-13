公式戦5試合で5勝、3試合でクリーンシート、そして2015年以来最高のブンデスリーガ開幕スタート。現在のボルシア・ドルトムントは、まさに絶好調だ。つい最近始まったばかりの今季、ここまでのヴェストファーレン勢の姿は昨季のそれとよく似ている。BVBは打ち破るのが難しく、守備は堅く、前線では効率よく仕留める。ニコ・コバチ監督率いるチームと対戦する以上に厄介なことは、そうそうない。

もっとも、今季はまだ始まったばかりであり、こうした状況の是非を過度に論じる段階ではない。今後も多くのことが起こり得るし、さまざまな変化もあり得る。本当に確かな評価を下すには、さらに試合数を重ねる必要がある。

ただ、現時点ですでに言えることもある。ドルトムントは、内容面では依然としてコバチ体制特有の、成功を収めながらも抱えるジレンマの中にいるということだ。この点について、開幕前にクラブ幹部が指揮官に託した使命は明確だった。スポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンは「もちろん、次のステップにも進みたい」と語っていた。カールステン・クラマーも「ハードワークとスペクタクルは両立しなければならない。この部分で色を出したい」と話していた。

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BVBはパーダーボルンを圧倒していた？ 「私はまったくそうは見なかった」

だが、そのどちらも今のところ実現していない。BVBは有望な移籍市場の夏を過ごし、ジョーイ・フェールマンという、中央でおなじみのコバチ式U字のビルドアップを打破し、より多くのバリエーションをもたらせる選手も獲得した。それでも、インスピレーションを欠くビルドアップは、ここまで構造的に改善されたとは言い難い。しかもそれは、起用メンバーの違いやチャンピオンズリーグの試合後の余波とは無関係だ。

なぜBVBがこれほど優勢だったのか。土曜午後、ジグナル・イドゥナ・パルクで0-3敗戦を喫したパーダーボルンのラルフ・ケッテマン監督は、Skyでそう問われた。昇格組の指揮官が返したのは、的確な答えだった。「私はまったくそうは見なかった」。ケッテマンにとって、両チームの差は最後の3分の1での効率性にあった。

この見立てもまた正しかった。ここまで無得点が続き、この試合後もなお無得点のSCPは、ボルシアと比べてより成熟したプレーの構造を示し、ボール保持時も非保持時も明確な狙いを見せていた。ハーフタイム時点で、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数はアウェーの15対8、ボックス内シュート数でも5対1と上回っていた。

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BVBには依然として、チーム全体で遂行されるプレーアイデアが欠けている

それでもドルトムントが1-0でリードしていたのは、パーダーボルン守備陣のミスにも助けられた、見事なカウンター一発で十分だったからだ。それ以外では、BVBはオストヴェストファーレン勢のマンツーマン守備からプレーで抜け出し、計画的に相手ゴール方向へボールを運ぶのに大きな苦労を強いられた。その原因は、パス間の距離がしばしばあまりに大きすぎたことにあった。

つまり、ボールを持ったときのヴェストファーレン勢には、依然として集団として遂行されるアイデアが欠けている。創造的な選手コンスタンティノス・カレツァスが土曜日のように欠場していなかったこれまでの試合でも、すでにそうだった。その結果、昇格組相手でありながら、BVBは内容面で支配力をまったく示せなかった。試合を通して一度もだ。代わりに、コバチのチームは依然として個のクオリティーに支えられており、そのことは途中出場のフェリックス・ヌメチャが決めた見事な2ゴールが最終的なスコアを形作ったことからも裏付けられている。

「自分たちのベストゲームだったとは思わない。それでもまた勝つ方法を見つけた。それは良い兆候だが、特に最後の3分の1では苦しんだ。そこは改善しなければならない」とイーサン・ヌワネリは語った。さらに、Skyの専門家ディートマー・ハマンは「骨の折れる勝利だった。内容は良くなかった。パーダーボルンの守備を崩すのに長い時間帯で非常に苦しんでいたし、後半もパーダーボルンが多くの時間で試合を支配していた」と分析した。

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いつものBVBの課題：内容面で限界のあるサッカー

実際にそうだった以上、ボルシアにとっては十分に懸念材料とすべきだろう。ドルトムントは後半の多くの時間帯で、フェールマンという新たなメトロノームとその後のヌメチャ投入にもかかわらず、試合を落ち着かせることができなかった。2-0を目指してチャンスも作ってはいたが、当初はそれが決まらなかった。むしろその間、パーダーボルンはドルトムントのペナルティーエリア周辺で何度か同点の気配を漂わせていた。

これは昔から変わらない話だ。まさにこの点で、BVBは早急にレベルを引き上げなければならず、コバチはチームを何としても進化させなければならない。そうならなければ、結果は昨季と同じになる可能性が高い。勝利と勝ち点を高い頻度でもたらす一方で、内容面ではあまりに限界のあるサッカーにとどまり、同等かそれ以上の質を持つ相手と対戦したときには、すぐに限界が露呈することになる。

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BVB：5試合で5勝、それでもなおスペクタクルはなし

少なくとも、しばしば口にされるスペクタクルは、ここまでの試合では何も見られていない。というのも、それはホッフェンハイム戦の3-2勝利のような、混沌とした試合展開を指しているわけではないからだ。あの試合では60分間にわたってBVBの姿はほとんど見えず、0-2から内容を持ち直したとはいえ、最終的にはかなり幸運な勝利だった。また、先週火曜日のビジャレアル戦で先制後に見せたチーム全体の受け身な姿勢のことでもない。ここで言うのは、プレーの質、戦術的成熟度、ボール保持時の自信、そして持続的な得点の脅威に満ちた、支配的なパフォーマンスのことだ。

そこに到達するまで、コバチにはまだ多くの仕事が残されている。それでも、彼には今後も時間と機会が与えられるだろう。これだけの勝利数は明確に彼を支持する材料であり、サッカーにおいて最も重要な通貨だからだ。パーダーボルン戦もそうだ。とりわけ、次の数字を見ればなおさらである。SCP戦で勝ち点3を手にしたことで、BVBが昇格組相手に勝利したのは2012-13シーズン以降で61試合中38試合目にすぎない。一方、FCバイエルンは同様の対戦で60試合中53勝を挙げている。

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合