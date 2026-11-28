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フランク・ランパード監督は土曜日、エランド・ロードでコヴェントリーがリーズに0-3で敗れた後、「優れたチームが勝った」と認めた。ドミニク・カルバート＝ルーウィンのゴールとショーン・ロングスタッフの2得点で敗れたコヴェントリーの指揮官は、失点の仕方に不満を示す一方、この結果がシーズンを決めるわけではないと強調。火曜日に迎えるイプスウィッチ戦に目を向けた。

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ランパード監督、リーズの優位を認める

エランド・ロードでコヴェントリーがリーズに0-3で敗れた後、ランパード監督は「優れたチームが勝った」と認めた。BBCの『マッチ・オブ・ザ・デイ』に対し、こう語った。「優れたチームが勝った。それは明らかだ。前向きに捉えられるのは、今季はあのようなプレーをあまりしていないことだ。開幕戦のアーセナル戦はそうだったかもしれないが」

最近新契約を結んだ カルバート＝ルーウィンが前半終了5分前に先制点を挙げ、前半終了間際にはロングスタッフが追加点。後半半ばにもロングスタッフが得点し、勝利を決定づけた。この結果、リーズは6位に浮上。一方、コヴェントリーは降格圏とわずか勝ち点3差となっている。

失点の仕方に不満を示すコヴェントリー指揮官

ランパード監督は続けた。「最近の試合では、しっかり戦う姿勢とエネルギーを見せてきた。だが今日はそれを下回った。リーズは良いプレーをしていたし、非常に良いチームだ」

さらに、こう付け加えた。「前半の2失点は、我々からすればどちらも残念だった。ドミニク・カルバート＝ルーウィンをあんなふうに自由に歩くように入り込ませてはいけない。ここに来て主導権を握るのは簡単ではない。残念だが、選手たちがどれだけ力を尽くしているかは分かっている。リーズはこのリーグでここ数年戦っており、我々とは異なる段階にいる」

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高まるアウェー戦の不振への懸念

この敗戦は、エランド・ロードに戻ったランパード監督にとって痛いものとなった。2019年には、同監督率いるダービーがスパイゲート騒動の後、チャンピオンシップの昇格プレーオフ準決勝でリーズを破ったことで知られる。コヴェントリーは今季、リーグ戦のアウェー6試合でノッティンガム・フォレスト戦の1勝しか挙げていない。

それでもランパード監督は、このつまずきによって昇格組の歩みが狂うことはないと強調した。「こういう試合は起こり得る。これが我々のシーズンを決めるか？ いや、そうではない。だが、今後の試合でどう反応するかが重要だし、ここから学ぶことが重要だ」と語った。

重要性増すイプスウィッチ戦

コヴェントリーは火曜日、CBSアリーナに戻ってイプスウィッチと対戦する。ランパード監督もその一戦の重要性を理解している。「次のイプスウィッチ戦、そういう試合こそ我々のシーズンを決める」と語った。