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ユルゲン・クロップ監督の下で最も大きく飛躍した選手が、かつて自分を信じなかった人々に語りかけた。

デリー・シェルハントがオランダ戦で圧巻の活躍を見せた後、かつて自分を疑い、批判した人々に特別なメッセージを送った。

月曜夜の ドイツ代表によるオランダ戦の5-0（前半1-0）の勝利 で、フライブルクの攻撃的選手は 際立った選手の一人となった 。鮮やかな個人技からハーフタイム直前にドイツ代表の先制点を挙げたほか、かつて所属したヘルタの本拠地オリンピアシュタディオンでの「ホームゲーム」では、2度ポストにシュートを当てた。

「今、代表でプレーしていることを思うと、本当に信じられません。数年前には、プロには絶対になれないと言われました。『君には無理だ。せいぜいレギオナルリーガ止まりだ』と言う人もいました。今ここに立てているなんて、本当に信じられません」と、24歳のシェルハントは試合終了後に喜びを語った。

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シェルハントは、自分がここまで来たことを実感し、「僕を一度も信じなかった人たちに証明できた」ことは、個人的に「胸のすく思い」だとも語った。「ユース時代、いつも僕を貶めようとしていた人たちもいます。そういう人は何人かいました」

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デリー・シェルハントはどのクラブでキャリアをスタートさせたのか？

ベルリン出身のシェルハントには、 ユース時代、ヘルタやウニオンといった大きなクラブが長らく目を向けなかった 。その代わり、現在フライブルクでプレーする彼は、SCシャルロッテンブルク、テニス・ボルシア・ベルリン、FCヴィクトリア1889ベルリン、ベルリナーSCなど、比較的小さなクラブで道を切り開き、注目を集めようとしなければならなかった。

「ユースで試合に出られないこと、見過ごされることがどんな気持ちか、僕には分かります」と、シェルハントは数日前、ドイツ代表の記者会見で自身の歩みについて語っていた。そして、ほかでもない故郷ベルリンのオリンピアシュタディオンで得点できたことが「この上なくうれしい」という。

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コロナ禍には多くのグラウンドが閉鎖されていたため、追加練習の場を確保するのにも苦労した。「毎日フェンスを乗り越えて、ドリブルをし、何度もシュートを打ちました。コロナ禍は誰にとっても大変でしたが、サッカーの面では僕にとても役立ちました」と、かつてSport Bildに語っている。また、Sports Illustratedには「一方のグラウンドに当局の係員が見回りに来たら、もう一方に移るだけでした。施設はすぐ隣同士にありますから」と話した。

その後、5年間プレーしたヘルタ・ベルリンを経て、シェルハントは2025年にフライブルクへ移籍。短期間でユリアン・シュスター監督にとって欠かせないレギュラーとなり、さらにほどなくして代表選手へと成長した。

Getty Images

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ユルゲン・クロップはデリー・シェルハントのプレーをどう評価したか？

そして、ドイツ代表での最近のプレーを経て、シェルハントは今やブンデスリーガで地位を確立した選手というだけでなく、当面は代表でも定位置をつかんだとみられる。少なくとも、オランダ戦後のクロップ代表監督は24歳の選手を称賛する言葉しか口にしなかった。

「2人とも技術がある。本当にすごいよ」とクロップ監督は、シェルハントと、同じく際立った活躍を見せたもう一方のウイング、ブラヤン・グルダを称えた。「だが、今日の2人がどれだけ走り、どれだけ働かなければならなかったか。それは並大抵のことではない。結局、それがチームを形づくる。技術のある選手はほかにもいる。だが最後に重要なのは、どれだけの情熱と献身を注ぎ込めるかだ」と述べ、見る者を魅了した2人の守備での働きも高く評価した。