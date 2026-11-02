共有 GOALをGoogleでフォロー

ノニ・マドゥエケは、アーセナルがアンフィールドで挙げたプレミアリーグでの重要な勝利のさなか、アレクシス・マック・アリスターと激しく言い争った場面について、率直に語った。この対立はアーセナルにとって歴史的な一夜に影を落としかねず、イングランド代表のマドゥエケはVARによる確認の対象となった。

広告

アーセナルが節目の勝利、緊迫の一戦で衝突も

アーセナルはリヴァプールに1-0で大きな勝利を収め、同スタジアムで14年ぶりの白星を挙げた。決勝点となったのは、記録を塗り替えるカイ・ハヴァーツの一撃だった。しかし、この緊迫した一戦では後半に大きな小競り合いも起きた。

発端となったのは、マック・アリスターが倒れていたマルティン・ウーデゴールをたたいた場面だ。これを受けて選手たちが入り乱れ、ユリエン・ティンバーとマドゥエケがMFに詰め寄り、激しく対峙した。

マドゥエケとマック・アリスターがにらみ合った際、両者の頭がわずかに触れた。その後、リヴァプールのMFは相手の退場を誘おうと、自ら地面に倒れ込んだ。主審のアンディ・マドリーはレッドカードを出さず、VAR担当のスチュアート・アトウェルもすぐにその判断を支持した。

「レッドカードを誘おうとしていた」

元アーセナルのウインガー、フレディ・ユングベリとViaplayで話したマドゥエケは、アルゼンチン人MFとユニフォームを交換するつもりだったかと問われ、「交換しておけばよかったよ」と冗談を飛ばした。

広告 広告

この場面について、マドゥエケは接触を重大なものとは捉えていないと語った。「イエローカードかレッドカードかという話になるようなことではないと思う。主審もそうは思わなかったし、VARもそうは思わなかった。だから、その点では全員の見解が一致した」

Related Topics

アーセナルのアタッカーは、相手の大げさな振る舞いにも苦言を呈した。「自然な動きだ」とマドゥエケは続けた。「彼はもちろん頭がいい。あそこで僕がレッドカードをもらうように仕向けようとしたけど、そうはならなかった」

「頭の中では『VARがあるから、その可能性はある。どう解釈されるか次第だ。彼らが何を考えているかは分からない』と思っていた。でも、ありがたいことにそうはならなかった」

広告

解説者も「恥ずかしい」大げさな振る舞いを非難

アンフィールドでの一件には、リヴァプールのレジェンド、ジェイミー・キャラガーも強い批判を向けた。解説者を務める同氏は、マック・アリスターの大げさな倒れ方に惑わされなかった審判団を称賛した。

「あそこで退場にならなくて本当にうれしい。我々は毅然とした態度を取り、『これは恥ずかしい』と声を上げ始めなければならない。私はリヴァプールのファンだが、マック・アリスターの行為は冗談のようなものだ。やめなければならない」

広告

プレミアリーグ王者、次は欧州での一戦へ

マージーサイドで力を示す勝利を挙げたばかりのプレミアリーグ王者は、すぐに欧州の大会へと意識を切り替えなければならない。アーセナルは次の欧州での一戦で、スラヴィア・プラハとのアウェー戦に臨む。

週半ばの遠征を終えると、アーセナルはハルをホームに迎え、国内での戦いに戻る。ブカヨ・サカが依然として負傷による治療を受けているなか、マドゥエケには先発の座を維持し、攻撃面で影響力を発揮し続けることが期待される。