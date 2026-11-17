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アル・カーディシーヤのMFティジャニ・ラインデルスが、ドイツに0-5で大敗した一戦を振り返った。2失点目の後、チームは気持ちが切れ、サッカーをするのをやめてしまったと認めている。

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ベルリンで明暗が分かれた一夜

オランダはUEFAネーションズリーグのグループ最終戦で厳しい現実を突きつけられた。オリンピアシュタディオンでドイツに0-5の大敗。かつてマンチェスター・シティに所属したラインデルスも 圧倒され、シャビ・エルナンデス監督率いるチームは後半、攻撃の手を緩めないドイツに崩された。

それでもオランダは、ドイツに次ぐグループ2位で準々決勝に進む。

戦術面でも精神面でも後手に

試合後にNOSの取材に応じたラインデルスは、後半に失点を重ねる中で戦術的な規律とチームの気持ちが大きく崩れたと指摘した。

「僕らは実際、サッカーをするのをやめてしまった。すぐにロングボールに切り替えた上、競り合いでもほとんど勝てなかった。そうなれば、今夜はドイツが明らかに主導権を握ることになる」とラインデルスは説明した。

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「あの2失点目の後、気持ちの面で、そう、ある時点で踏ん張れなくなった。そこから事態はあっという間に進み、相手は毎回空いたスペースを見つけて攻撃を仕掛けてきた」

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広がったスペース、競り合いでも敗れる

オランダの中盤を苦しめた構造的な問題について、ラインデルスは、個々の競り合いに勝てなかったことで、ドイツがライン間のフリーの選手を容易に見つけられたと指摘した。

「もちろん、あんなことは絶対に起きてはいけない。なぜ起きたのか。わざとやっているわけではないからだ。少なくとも、意図的に気を抜いたわけではないと思う。でも、なぜそうなるのか。チーム内のスペースが広がりすぎて、相手は毎回フリーの選手を見つけていた」とラインデルスは語った。

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「そうなると、やはり戦術上の問題にも行き着く。僕もそこを見直さなければならない。ただ、相手は毎回フリーの選手を見つけていた。そして先ほど言ったように、そもそも僕らは競り合いに勝てていなかった。セカンドボールもすべて相手に拾われた。そうなると非常に難しくなる」

春の準々決勝へ立て直し

3月の準々決勝を見据え、ラインデルスは、概ね良好だった今回の代表活動をこの大敗で終えることになり、受け入れがたいと認めた。

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「3月に向けて、ばらばらになったものをもう一度組み立て直す必要があるか？ そうだね。これは明らかにかなりの痛手だ。特に前の試合であれほど素晴らしいパフォーマンスを見せて、その後にこんな負け方をしたのだから」とラインデルスは締めくくった。

「間違いなく僕らにも影響はある。でも、僕らはすぐに立ち直れる集団でもある。本当にそう信じている。これまでに見た中でも、最も奇妙な1週間の一つとして記憶に残るだろう」