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オランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングは、長期的には守備ではなくピッチ中央でプレーしたいと強調した。バルセロナで一時的に右サイドバックを務めた経験を振り返り、守備の穴を埋めるよう監督から求められたことについても語った。

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デ・ヨング、フリック監督とシャビ監督の下での守備的起用に言及

オランダ代表に復帰したフレンキー・デ・ヨングが、自身の希望するポジションを明確にした。ギリシャ、ドイツとのUEFAネーションズリーグの試合を前に『ESPN』の取材に応じ、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナで、アトレティコ・マドリー戦に右サイドバックとして出場した際の驚きを振り返った。

デ・ヨングは緊急時には常にチームのために役割を変えるつもりだが、守備的な役割はあくまで一時的なものだと強調した。

フリック監督だけでなく、ロナルド・クーマン氏やシャビ氏も、試合中に急な戦術変更が必要となった際、過去にデ・ヨングをセンターバックで起用している。

デ・ヨング、守備的な役割はあくまで「一時的なもの」と強調

ザイストで報道陣の取材に応じたデ・ヨングは、オランダ代表でも守備のポジションに入ると思うかと問われると、笑みを浮かべながらその可能性をきっぱりと否定した。

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「監督に守備でプレーするよう求められれば、そうします。でも、長期的にそうなることはありません。僕がMFだということは誰もが知っています」とデ・ヨングは語った。

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先週末に短時間だけ右サイドバックを務めたことについては、こう付け加えた。「休憩の直前に監督が僕のところに来て、『15分間、右サイドバックでプレーできるか、あるいはそれは嫌か。その後は中盤に戻っていい』と言いました。それで問題ありませんでした。僕がDFではなくMFだということは、本当に誰もが知っています」

名将たちの下で務めたセンターバックを振り返る

デ・ヨングは、守備ラインの深い位置でプレーすることは自身のキャリアで目新しいことではないと指摘。アヤックスとバルセロナでは、複数の著名な監督からセンターバックでの代役を求められてきた。

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「ほかの監督たちにも起用されたことがあります。アヤックスでも時々ありましたし、バルセロナでもありました。当時のクーマン監督の下でも、シャビ監督の下でも時々ありました」とデ・ヨングは振り返った。

「本当に一時的なものか、まだ勝つ必要があるときでした。僕をそこに置いた監督は何人かいますし、僕もその役割は問題なくこなせると思っています」

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コンディション回復でオランダ代表の中盤の選択肢が充実

負傷による苦難と夏の騒動を完全に乗り越えたデ・ヨングは、体調が良く、意欲も十分で、希望する中盤のポジションから試合を組み立てることに集中している。

90分間を通してプレーするための試合勘はまだ取り戻している途中だが、フィジカル面の状態は良く、オランダ代表の中盤を支える準備ができていると感じている。

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ギリシャ、ドイツとの重要な試合で、オランダ代表は中盤におけるデ・ヨングの落ち着きと技術力を頼りにすることになる。