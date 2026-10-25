「決断は最終的なものです。僕は今、ドイツ人です」。FCアウクスブルクの19歳のDFは、ウニオン・ベルリン戦のハーフタイムにSkyに対してそう語った。

「家族と本当に長い時間をかけて考えましたし、アメリカでのワールドカップにも出場しませんでした。僕はここで育ち、自分をドイツ人だと感じています。胸に鷲のエンブレムをつけたいんです」。父親の出身によりアメリカ国籍も持つバンクスは、そう続けた。

約1カ月前には、U-21ドイツ代表のアントニオ・ディ・サルボ監督が、バンクスに加え、カールスルーエSCのルイ・ベン・ファルハトもドイツ代表でのキャリアを選ぶよう説得できたと明かしていた。

「私たちは非常に長い間、話し合いを続けてきた。2人にドイツ代表でプレーしたいと思ってもらえたことを誇りに思う」と、ディ・サルボ監督は当時語っていた。

バンクスもベン・ファルハトも、年代別代表ではそれぞれの父親の母国のためにプレーし、ベン・ファルハトはチュニジアのA代表でもプレーしていた。「2人とも、ワールドカップでプレーする可能性さえあった」とディ・サルボ監督は述べた。

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バンクスのドイツ代表選択、アメリカで不満の声

ディ・サルボ監督は、「2人が自分をドイツ人だと感じ、ドイツとともに歩みたいと考え、良いパフォーマンスを見せればA代表でもプレーできるかもしれないと自信を持って、代表を変更する。その決断は印象的で、勇気があり、自信に満ちていると思う」と語った。

バンクスがアメリカ代表としてのワールドカップ出場を見送り、3月のベルギー、ポルトガルとの2つの親善試合に向けたA代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督からの招集を断ったことは、例えばアメリカのレジェンド、ランドン・ドノバンの強い不満を招いた。