ジャック・ファン・ゲルダーはリオネル・メッシの大ファンだが、今回のW杯では少し冷めている。記者でサッカー愛好家の彼は、39歳のアルゼンチン主将が審判に特別扱いされていると感じている。

「ここ数日、僕はメッシの大ファンなのに、少し嫌いになりかけていると気づきました」と、彼は水曜日のラジオ538のインタビューで語った。

「彼の行動そのものじゃない。彼が特別扱いされていることが不快で、正直おかしい。だから今夜の試合はイングランドに勝ってほしい」と、アトランタの準決勝に言及した。

75歳のサッカー解説者はもともとイングランド、特にジュード・ベリンガムを高く評価している。 「彼は驚くほど頭角を現してきた。ハリー・ケインも素晴らしいが、今夜はエリオット・アンダーソンにも注目してほしい。私がこう言うと、今夜は起こらないだろうが。彼はマンチェスター・シティが1億3500万ユーロで獲得したMFだ。そう、彼らにはまだ余裕があったんだ。」

「しかしイングランドの中盤には彼もいる。私はどのレベルでも言ってきた。中盤が整い、中心が安定すれば、どんなチームも機能する」とファン・ヘルダーはトーマス・トゥヘル監督率いるチームを分析する。

この試合の勝者は日曜の決勝でスペインと対戦する。スペインは火曜の準決勝でフランスを2－0で下し、力を示した。