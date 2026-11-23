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バイエルンのレナルト・カールが今年のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せた。

日曜日、バイエルンのトップチームの選手たちは国内外のさまざまなファンクラブを訪れた。カールはイタリア・南チロルのエッパンを訪れ、18歳のカールに質疑応答の場が設けられた。そこであるファンから、プロサッカー選手としてのキャリアが実現しなかった場合、どんな仕事をしていたかと尋ねられた。

「僕にはプランBはなかった。プランAしかなかった」とカールは答えた。「今でも、ほかに何をすればいいのか分からない。僕は人生全般において、とても、とても賢い人間ではない」。さらに「幸いサッカーでうまくいった。そうでなければ、今ほど順調にはやってこられなかったと思う」と続けた。

また、学業を続けることを巡る両親とのやり取りも明かした。「両親は学校を最後までやり通せと言った。僕は『そんなことはしたくない！』と言った。毎日起きて、ただサッカーがしたかった」

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レナルト・カールは17歳でバイエルンのトップチームデビュー

カールは育成年代にまずTuSフランマースバッハとヴィクトリア・アシャッフェンブルクでプレーし、2017年に9歳でフランクフルトへ移籍した。2022年に一時アシャッフェンブルクへ戻った後、バイエルンの育成施設に移った。

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2025年のクラブ・ワールドカップで、17歳にしてバイエルンのトップチームデビューを果たし、1年前に大きな飛躍を遂げた。現在はバイエルンとドイツ代表に定着している。

カールは昨冬のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せていた。 当時、レアル・マドリーへの移籍を夢見ていると認め 、大きな議論を呼んだ。その後、公の場での発言は大幅に控えるようになった。それでも、さまざまなゴールパフォーマンスなどで話題を提供し続けている。