バイエルンのレナルト・カールが今年のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せた。
日曜日、バイエルンのトップチームの選手たちは国内外のさまざまなファンクラブを訪れた。カールはイタリア・南チロルのエッパンを訪れ、18歳のカールに質疑応答の場が設けられた。そこであるファンから、プロサッカー選手としてのキャリアが実現しなかった場合、どんな仕事をしていたかと尋ねられた。
「僕にはプランBはなかった。プランAしかなかった」とカールは答えた。「今でも、ほかに何をすればいいのか分からない。僕は人生全般において、とても、とても賢い人間ではない」。さらに「幸いサッカーでうまくいった。そうでなければ、今ほど順調にはやってこられなかったと思う」と続けた。
また、学業を続けることを巡る両親とのやり取りも明かした。「両親は学校を最後までやり通せと言った。僕は『そんなことはしたくない！』と言った。毎日起きて、ただサッカーがしたかった」
レナルト・カールは17歳でバイエルンのトップチームデビュー
カールは育成年代にまずTuSフランマースバッハとヴィクトリア・アシャッフェンブルクでプレーし、2017年に9歳でフランクフルトへ移籍した。2022年に一時アシャッフェンブルクへ戻った後、バイエルンの育成施設に移った。
2025年のクラブ・ワールドカップで、17歳にしてバイエルンのトップチームデビューを果たし、1年前に大きな飛躍を遂げた。現在はバイエルンとドイツ代表に定着している。
カールは昨冬のファンクラブ訪問でも、驚くほど率直な姿を見せていた。当時、レアル・マドリーへの移籍を夢見ていると認め、大きな議論を呼んだ。その後、公の場での発言は大幅に控えるようになった。それでも、さまざまなゴールパフォーマンスなどで話題を提供し続けている。