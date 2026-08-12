いまやこのクロアチア人は19歳となり、ワールドカップ本大会を経験した実績も加わった。そのうえで、プレミアリーグのあるクラブにおける記録的移籍金の新戦力、そして希望の星という肩書も背負っている。そうした状況とどう向き合うつもりなのかについて、この数日、同DFは実にブシュコビッチらしいやり方で説明した。10代とは思えないほど落ち着きがあり、成熟していて、思慮深かった。

目前に迫るプレミアリーグデビューについて問われると、彼はいきなり見出しになるような発言を残した。「楽しみにしている」と、ブシュコビッチは先週土曜日、The Athletic などが参加した小規模なメディア対応の場で語り、「でも、それは僕の最大の夢ではなかった。もちろんこのリーグは世界最高だし、そこでの初戦をとても楽しみにしている」と続けた。

「本当に幸せ」だし、「ある意味では誇りにも思っている」とブシュコビッチは付け加えた。だが、最大の夢かと問われれば、「そういうふうには考えてこなかった……たぶんスペインかな。あそこの暮らしはクロアチアに最も近いから」。

ルカ・ブシュコビッチ「僕にとって最高のステップ」

成長段階の次のステップを見据えるうえでのこの冷静さを理由に、ブシュコビッチを傲慢だとか、謙虚さが足りないと批判するのは間違いだ。むしろ強調すべきなのは、この19歳がピッチ上だけでなく、マイクの前でも、自身のイメージ作りにおいても、いかにプロフェッショナルかつ慎重に振る舞っているかという点だ。

トッテナムからブライトン＆ホーヴ・アルビオンへの5400万ユーロというクラブ史上最高額での衝撃的な移籍は、大きな責任を伴うものだが、彼はそれに完全に見合うだけの器を備えているように見える。

「現時点の自分のキャリアにおいて、これは最高のステップだと思う」と、ブシュコビッチは土曜日、ホームスタジアムで行われたローマとのテストマッチでシーガルズが3-0で勝利した後、前述の場で語った。ブライトン＆ホーヴについては、「ここ数年で見てきた通り、そしてこれからもそうであるように、世界有数のタレント育成クラブのひとつだ。このクラブはトップクラブだと思っているし、僕には素晴らしいプロジェクトが提示された。だから本当にシンプルだった」と話した。

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新たな状況：ルカ・ブシュコビッチに厳しい競争

4600万ポンドという自身の値札についても、ブシュコビッチは考えを巡らせ、自分なりの向き合い方を見つけている。移籍金は「大きな意味はない。ただの数字だから。僕は自分を証明しなければならないし、ベストを尽くさなければならない。そうするつもりだ」と語った。

ブライトンでは、ブシュコビッチの前にプレミアリーグで膨大な経験を積んだライバルたちが立ちはだかる。たとえば34歳のルイス・ダンク（299試合）や、ベルギー人のパスカル・ストライクだ。ダンクはもう長年ブライトンでプレーしており、過去5年間で世界最高のリーグにおいて4度トップ10入りし、1度は11位でわずかに逃したクラブの躍進におけるキーマンでもある。ストライクもブシュコビッチと同じく新戦力で、26歳の彼はリーズ・ユナイテッドから加入したが、すでにイングランドのフットボールで鍛え上げられている。

「試合でも練習でも一番いい選手が先発することになる」とブシュコビッチは語った。ハイレベルな競争相手がいるのは「素晴らしい」ことだという。「僕のポジションには素晴らしい選手がたくさんいるし、一番いい選手が出る。それだけのことだ」

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ファビアン・ヒュルツェラーはブシュコビッチに時間を与えたい考え

これはクロアチアの若き代表選手にとって新しい状況だ。2025年夏にレンタルで加入したハンブルガーSVでは、彼はいきなりレギュラーの座をつかんだ。彼のフットボールの質、そして身長1.93メートルという身体的な存在感だけを取ってみても、当時のブンデスリーガ昇格クラブにおける他の選択肢を上回っていた。だが、いまは違う。シーガルズの守備陣では、年齢を考えれば比較の難しいほどの資質を備えているとはいえ、彼もまた横一線のひとりだ。

新戦力について、指揮官ファビアン・ヒュルツェラーは「彼はまだ若い選手であり、ここブライトン、そしてプレミアリーグでのプレーに求められるものに、まず慣れていかなければならない」と説明した。ブシュコビッチだけでなく、直近で2度8位に入っているブライトンにとっても、求められるものと期待は高まっている。リーグ戦はヨーロッパリーグ王者アストン・ビラとの対戦で幕を開ける。この今季最初の大きなハイライトは、UEFAカンファレンスリーグ出場を懸けた2つの決定的な試合の合間に位置している。

ブシュコビッチは、ヒュルツェラー率いるシーガルズでのスタートを非常に心地よいものだと感じている。クラブを移ることはとても簡単だったという。「到着したときから、チームメート、コーチングスタッフ、そしてクラブ全体が僕を支えてくれているからだ」。

これまでの成長曲線を踏まえれば、さらに1シーズン延長オプション付きの5年契約を結んだブライトンでさえ、彼のキャリアにおける通過点にすぎない可能性が高い。その先で「大きな夢」であるスペイン行きが実現するかどうかは、今後明らかになるだろう。