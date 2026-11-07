「僕のベストの姿はまだ見せられていない」ブラッドリー・バルコラ、リヴァプールでのスロースタートを率直に認める

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ブラッドリー・バルコラは、今夏にパリ・サンジェルマンから高額の移籍金で加入して以来、リヴァプールのサポーターにまだ自身の真価を見せられていないと認めた。フランス人FWはアンフィールドに来てから安定したプレーができず、挙げた3ゴールもすべて1試合で決めたものだ。それでも、新たなチームメイトが自身の強みをどう生かすかを学ぶにつれ、状況は着実に良くなっていると強調した。

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バルコラ、リヴァプールではまだ本来の力を発揮できていないと認める

バルコラはチャンピオンズリーグ王者のPSGからリヴァプールに加入した。移籍金は1億2300万ポンドで、多くの人が大型補強と捉えていた。しかし、ここまでは継続して印象を残せず、クラブで挙げた3得点はいずれも敵地でLASKに6-3で勝利した試合でのものだ。

『リヴァプール・エコー』の取材に応じたバルコラは、イングランドでまだ適応の途上にあると認めた。「いや、まだベストの状態にはないと思う。僕の最高の姿はまだ見せられていない。それに、僕の強みをチームメイトに最大限生かしてもらえるよう、一緒に取り組んでいる」

バルコラ、チームメイトとの連係向上に自信

24歳のバルコラは、新たなチームメイトと完全に意思疎通ができるようになれば、本来の力を発揮できると考えている。プレミアリーグでの最初の数カ月間にも、すでに明確な進歩の兆しがあると強調した。

バルコラは続けた。「だから、互いの理解が本当に深まれば、状況はずっと良くなると思う。そして、常に良くなっていると思う。周りは僕のプレースタイルをずっとよく理解し始めている。かなり良くなっていると思う」

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バルコラ、PSG退団が適切なタイミングだった理由を説明

バルコラはリヴァプールでレギュラーとして先発出場するため、PSGを離れるという大きな決断を下した。新たな挑戦を選んだ理由について、こう明かした。「僕にとって、PSGを離れるには適切なタイミングだった。あそこで素晴らしい年月を長く過ごし、非常に多くのタイトルを獲得した。でも、そういう時期が来たんだ。あそこは本当の家族のような場所だったから、かなり難しい決断だった。僕たちは一緒に、とても特別なものを築いてきた」

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「それに、チームメイトと別れを告げるのはとてもつらかった。でも結局、サッカーとはそういうものだ。若い頃からずっとプレミアリーグでプレーしたいという思いがあった。リヴァプールのようなクラブから声がかかるのは素晴らしいことだ。迷いはなかったし、ここに来なければならないと分かっていた。ここにいられてうれしいし、PSGにも良いことが起きるよう願っている」

リヴァプールでのバルコラの今後は？

1億2300万ポンドという移籍金に見合うためには、バルコラは得点やアシストといった結果でも、プレー全体への影響力でも、はるかに多くを示す必要がある。ここまではDFに仕掛け、持ち前の圧倒的なスピードを生かすことに消極的で、自信の欠如がうかがえる。

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バルコラはチームメイトともまだ円滑に連係できていない。リヴァプールとしては、本人が語る相互理解が早く深まることを願うだろう。