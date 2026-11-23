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ケヴィン・デ・ブライネは、マンチェスター・シティのタイトルが剥奪される可能性があっても、エティハド・スタジアムで過ごした10年間への見方は変わらないと強調した。ナポリの選手としてマンチェスターに戻ったベルギー人MFは、火曜日にチャンピオンズリーグで古巣と対戦するのを前に、クラブのオーナーへの愛情を語り、ルールについて「誰もが限界ぎりぎりでやっている」と認めた。

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デ・ブライネ、タイトル剥奪の可能性に言及

デ・ブライネは、プレミアリーグが有罪と判断したことを受けてマンチェスター・シティのタイトルが剥奪されても、同クラブでの自身の功績に傷がつくことはないと強調した。マンチェスター・シティは9月、問われていた財務関連の容疑の大半について有罪と判断され、決定を不服として上訴している。

月曜夜にエティハド・スタジアムで行われた記者会見で、デ・ブライネは2017-18シーズンに勝ち点100で達成した優勝などのタイトルを失う可能性について問われた。「それでも変わらない。僕のサッカーは変わっていない。もちろん、人生にはルールがある。でも、誰もがその限界ぎりぎりでやっていると思う」と語った。

「自分のすべてを捧げた」

マンチェスター・シティでの10年間にプレミアリーグ優勝を6度経験したMFは、自身の残したものは揺るがないと強調した。「自分のすべてを捧げた。そのことに対する僕の考えは変わらない。選手としての僕や、僕たちのプレーに対する見方を変える人も、そう多くはないと思う」と話した。

「でも……ああ！ 誰にでもそれぞれの意見があると思う。『恥ずべきことだ』と言う人たちについて、僕にはどうすることもできない」。デ・ブライネは、チームメートとの関係を何よりも大切にしているとも付け加えた。

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「ここは僕のクラブだ！ オーナーたちを愛している」

ベルギー人MFは、今回の判断にもかかわらず、マンチェスター・シティとの絆は以前と変わらず強いと明言した。「そして正直に言うと、今でも……ここは僕のクラブだ！ オーナーたちを愛している。サッカー以外のこともたくさん話してきた。ハルドゥーン・アル・ムバラクとは、クラブの買い方などについてまで話したことがある」と語った。

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「このクラブには愛情しかないし、それは決して変わらない！ 10年間、僕を素晴らしく扱ってくれた人たちや家族などが、今も僕にとって最も大切なものだ。正直に言えば、それに尽きる」

感慨深いエティハドへの帰還へ

デ・ブライネは火曜日、古巣と対戦する。 エンツォ・マレスカ率いるチームは不振からの脱却を目指している 。

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35歳のデ・ブライネは、自身の将来を巡るイタリアメディアの報道にも反発した。その報道によって、妻に対する不快な反応が生じたという。