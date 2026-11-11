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リヴァプールの10代選手リオ・ングモハは、ハリー・ケインの歴史的快挙に刺激を受け、バロンドール受賞を目標に掲げている。この才能豊かなウインガーは、イングランド代表ストライカーの最近の成功が、新世代の選手たちに世界一を目指す意欲を与えると考えている。

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バロンドール受賞を夢見るングモハ

ングモハは、現役中にバロンドールを受賞したいという野心を大胆に口にした。18歳の同選手は、いつかサッカー界最高の個人賞を手にするだけの才能と決意が自分にはあると信じている。

この発言の背景には、ケインが先月、権威ある同賞を受賞したことがある。バイエルン・ミュンヘンのストライカーは、2001年にマイケル・オーウェンが受賞して以来、初めて同賞を手にしたイングランド人となった。アンフィールドで急成長を続ける若きFWは、ケインと同じ道を歩みたいと願っている。

ケインの受賞が新世代を刺激

ングモハは、バイエルンのストライカーによる偉業が、現在のイングランドの若手選手たちに大きな影響を与えると感じている。同胞が世界最高の選手として広く認められる姿を見ることは、若い選手たちにとって大きな刺激になると強調した。

「ハリー・ケインがバロンドールを受賞したのは、間違いなく大きなことだ」とングモハは語った。『ロイター』が伝えている。「僕たちイングランド人の一人がバロンドールを獲得したのを誰もが見たことで、イングランドのサッカーにとってもプラスになった」

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「世界最高の選手として認められたいと思う人が、間違いなくもっと増えるはずだ。僕もそれを成し遂げたいし、できると思っている」

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欧州の舞台で存在感を示す

ングモハは今季、すでにリヴァプールで輝きを放っている。大きなプレッシャーの中、躍動感あふれるウイングはトップチームの重要な一員として急速に地位を確立した。

先月には欧州最高峰の舞台で、その大きな可能性を示した。ングモハはチャンピオンズリーグでリヴァプールをビジャレアルとのスリリングな4-3の勝利に導くうえで重要な役割を果たし、重要な試合でも力を発揮できることを証明した。

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クラブでの活躍は、そのまま代表の舞台にもつながっている。イングランドの攻撃陣に現れた新たな才能の一人として、ングモハは最高レベルで貴重な経験を急速に積んでいる。

イングランド、ネーションズリーグの重要な試合へ

クラブでの印象的な活躍により、この10代の選手は再びイングランド代表に招集された。6月に代表デビューを果たして以来、すでにA代表で3試合に出場している。

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今週の重要なネーションズリーグの試合でも、多くの出場機会を得たいところだ。イングランドは木曜日の夜、ウェンブリーでクロアチアを迎える。ロンドンでの一戦を終えた後は、敵地での厳しい試合が待つ。日曜日にはマドリードに赴き、スペインと対戦する。