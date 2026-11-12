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レアル・マドリーのジュード・ベリンガムが、VOGUE のインタビューで、ピッチ外では意外な苦手分野があることを認めた。さらに、MFはジョゼ・モウリーニョ監督にまつわる風変わりなエピソードも明かした。

「やり方がまったく分からないことが、たくさんあります。サッカーでは400試合近くプレーしているので成熟していると感じますが、人生においては、正直まだそれほど大人になれていないと感じます」と、ベリンガムは同誌の写真撮影に際して語った。

イングランド代表のベリンガムは、さらにこう続けた。「料理はできないし、車の運転もできません。自分の仕事は得意ですが、それ以外はどうかと言えば、あまり得意ではありません。そういうことは友人や家族に頼っています。料理人、掃除をしてくれる人、母親など、誰であれ手伝ってくれる人にです。僕の生活はそんな感じです」

ベリンガムは続けた。「毎日、一日中懸命に取り組んでいます。家に帰る頃には、もっと基本的なことをいくつか学ぶ機会を逃してしまっているのだと思います。でも、いつかきっと、そのための時間と機会があるはずです」

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さらにベリンガムは、モウリーニョとの面白いやり取りも明かした。「数年前、彼がASローマの監督だったとき、練習中にある少年が靴下の後ろ側に3つの穴を開けていたんです。モウリーニョはその子のところへ行って、『なぜそんなことをするんだ？』と聞きました。するとその子は『ベリンガムもやっています。ふくらはぎにかかる圧力を減らすためです』と答えたんです。モウリーニョは『君はまだ9歳だ。ふくらはぎなんて、まだないだろう』と言いました」

Getty Images

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モウリーニョ監督がジュード・ベリンガムを絶賛「彼は唯一無二」

モウリーニョ監督の下、ベリンガムは現在、レアル・マドリーでプレー面において極めて重要な存在となっている。チャンピオンズリーグでAEKアテネに敵地で3-2と勝利した後、指揮官はスペインのスポーツ紙マルカによると、「彼は唯一無二で、並外れている」と語った。この試合では、ベリンガムがマルク・ククレジャのアシストをヒールでゴールに結びつけ、一時1-1とする同点弾を決めていた。

ポルトガル人指揮官は、走力と技術の高さを兼ね備えている点を特に評価した。「世界に彼のようなMFはいない。よく走り、質も高い。素晴らしい」

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2023年夏にボルシア・ドルトムントから1億2700万ユーロでマドリーへ移籍して以来、ベリンガムはファンから高い支持を得ている。クラブ首脳陣も、身体に不調を抱えながらシーズン終盤にチームの力となるため、必要な肩の手術を夏の中断期間まで延期したことを好意的に受け止めたとされる。

今季もMFはこうした活躍を続けており、公式戦16試合に出場して5得点、4アシストを記録している。