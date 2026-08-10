18歳のセネガル人MFはガンビノス・スターズのアカデミーから加入し、2031年6月30日までの契約を結んだ。昨季後半戦の成功したレンタル移籍を経て、当初から想定されていた完全移籍は、代理人の状況が不透明だったことや組織上の問題などにより、ここに来て驚くほど長くずれ込んでいた。

それでもンディアイは特別許可を受け、すでにバイエルンで新シーズンに向けた準備を進めていた。チームとともにアジア遠征にも参加し、複数のテストマッチにも出場した。来季はヨシュア・キミッヒ、アレクサンダー・パブロビッチ、トム・ビショフに次ぐ守備的MFの4番手に入る見通しだ。 ただ、済州SK FCに2-1で勝利した試合では、ヴァンサン・コンパニ監督がンディアイを左ウイングでもテストした。

スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは18歳の若者について、「バラは素晴らしいキャラクターの持ち主だ。まったく新しい環境のバイエルンで、ごく短期間のうちに順応し、チーム内でもすぐに高い信頼を勝ち取った。彼のことは長く見てきたし、所属チームではキャプテンも務めていた。この24カ月で目覚ましい成長を遂げ、それをミュンヘンでも継続している」と絶賛した。

ンディアイ自身も声明の中で、バイエルンへの移籍は「自分と家族全員にとって非常に大きな日」だと説明。「バイエルンでは、ここにいる素晴らしい選手たち全員から毎日学び、チームの助けになれるよう努めたい。自分にとって夢がかなった」と語った。

ンディアイは、ナサニエル・ブラウン（アイントラハト・フランクフルトから5000万ユーロ）、イスマエル・サイバリ（PSVアイントホーフェンから5000万ユーロ）に続くバイエルンの今夏3人目の新戦力となる。クラブは今後、レンタルバック組のジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサの売却に重点を置く。

バラ・ンディアイはガンビノス・スターズから加入

ンディアイの母国クラブであるガンビノス・スターズは、アフリカで計3つのサッカーアカデミーを運営するガンビノス・グループの一員だ。ガンビノス・グループの筆頭株主はレッド&ゴールド・フットボール。 これはバイエルンがMLSクラブのロサンゼルスFCと共同で運営する枠組みだ。さらにレッド&ゴールドは、ウルグアイ、エクアドル、韓国のクラブとも協力関係にある。レッド&ゴールド・フットボールの代表を務めるのは、バイエルンで育成部門ディレクターも兼任するヨッヘン・ザウアーだ。

ンディアイは昨冬のレンタル移籍に先立ち、すでにバイエルンで何度かトライアルトレーニングを行っていた。後半戦にはコンパニ監督の下でトップチーム4試合に出場。その後、ンディアイは驚くべきことにセネガルのW杯メンバー入りを果たし、ベルギーとの延長戦の末の2-3の惜敗となったラウンド32では途中出場も果たした。