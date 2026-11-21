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レヴァークーゼンのFWパトリック・シックが、ブンデスリーガでピッチ上の好連係を築く20歳の同僚イブラヒム・マザをワールドクラスの才能と称賛した。30歳のシックは、幼少期に憧れたデイヴィッド・ベッカムについても振り返り、元マンチェスター・ユナイテッドのスターが世界的な有名人になったことには驚いたと明かしている。

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シック、レヴァークーゼンの若き司令塔を称賛

シックはベッカムのキャリアを振り返る一方、 多くのクラブが獲得を狙う同僚マザ を手放しで称賛した。若きMFは2025年5月にヘルタBSCから加入。報じられた移籍金は1200万ユーロで、契約は2030年6月までとなっている。新天地にもすぐに適応し、リーグ戦9試合で3得点3アシストを記録。シックも8得点2アシストを挙げている。

シック、攻撃での好連係を語る

シックは今季、全公式戦15試合で12得点2アシストを記録し、躍動感のあるマザとのプレーで力を発揮している。マザの実力と人柄について、ブンデスリーガのインタビューでこう語った。「ピッチ上での彼について、僕が多くを語る必要はない。彼自身がすべてを示しているからね。サッカーを理解し、彼のプレーを見れば、信じられない選手だと分かるはずだ。彼とプレーするのは本当に楽しい。僕たちは相性が良く、ピッチ上で互いをとてもよく理解していると思う」

「彼は、みんなにぜひプレーを楽しんで見てほしい選手の一人だ。ピッチ上では驚異的だし、ロッカールームではとてもいい人で、いつも笑っている面白い人だ。総じて素晴らしい人だと思う。僕にとってはワールドクラスの選手だ」

ベッカムの世界的な知名度に驚いたシック

DFLはチェコ代表のシックに、成長期に影響を受けた選手についても尋ねた。イングランドの象徴的な選手への憧れを振り返り、こう話している。「子どもの頃の話だよ。マンチェスター・ユナイテッドが好きで、当時は彼が一番好きな選手だった。ボールの蹴り方が本当に好きだった。それだけだよ」

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一方、シックは引退したMFが商業面でも大きな存在になるとは予想していなかったと認め、こう続けた。「もちろん、彼がサッカーだけでなく、マーケティングでも、世界中でも、あれほどのスーパースターになるとは知らなかった。有名人だよね。当時の僕は、ただ彼のサッカーを見て楽しんでいたんだ」

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レヴァークーゼン、マザの復調に期待

マザは今月、足首の問題でアルジェリア代表の活動から早期に戻ったが、レヴァークーゼンの攻撃を担う2人は間もなく再び共演できるかもしれない。カルレス・マルティネス監督は、マザが 土曜日のSCパーダーボルンとのブンデスリーガの試合 で出場候補に入る見込みだと示した。レヴァークーゼンが国内で勢いをつけるには、マザが健康を維持し、シックが得点を重ねることが重要になる。