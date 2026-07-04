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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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「僕について言ったこと、見たよ」…ヌーノ・メンデスがヤマルに強く反論

ポルトガル 対 スペイン
ポルトガル
スペイン
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ラミン・ヤマル
ヌーノ・メンデス
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スペイン
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何が起きたの？

ポルトガル代表でパリ・サンジェルマン所属の左サイドバック、ヌノ・メンデスは、ワールドカップ16強でのスペイン戦が大会屈指の激戦になると断言。スペインの若手スター、ラミン・ヤマルとの直接対決を楽しみにしていると語った。 「非常に才能があり、試合を決定づける力がある」と語った。

スペイン紙「アス」によると、トロントでのポルトガル代表合宿中にメンデスは、ヤマルが「最も手強いDF」と称えたことに対し、次のように語った。 「映像は見た。彼は才能があり、試合を決める力を持つ。対戦は激しいが、彼とプレーするのは楽しい。いつもエキサイティングだ」

さらに、スペイン戦は代表チームの実力を測る試金石になるとし、「ボール支配に長けた強豪なので厳しい試合になる。チームプレーが重要で、ラミンにボールを渡さなければ良いスタートを切れる」と語った。

メンデスは今大会のポルトガル代表の主力であり、アナリストやファンから高い評価を受けている。一部には「世界最高の左サイドバック」との声もある。

こうした称賛について、彼は「いつだって嬉しい。彼は素晴らしい人物で優れた選手だ。だが私は代表を助けるという目標に集中している」と語った。

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ポルトガル crest
ポルトガル
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ポルトガル代表はベスト16でスペイン代表と対戦する。メンデスの守備とヤマルのスピードが激突する一戦として注目されている。

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