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モーガン・ギブス＝ホワイトが後半に2得点し、ノッティンガム・フォレストは金曜夜、シャビ・アロンソ率いるチェルシーとのプレミアリーグの一戦に3-2で勝利した。17位から14位に浮上した試合後、イングランド代表MFはシティ・グラウンドでの「完璧な夜」を喜び、夏に就任したオリヴァー・グラスナー監督を辛抱強く見守るよう呼びかけた。

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ギブス＝ホワイトの活躍でフォレストがチェルシーに貴重な勝利

モーガン・ギブス＝ホワイトが後半に2得点し、ノッティンガム・フォレストは金曜夜、シティ・グラウンドでシャビ・アロンソ率いるチェルシーに3-2で勝利した。プレミアリーグでの勝利にふさわしい内容だった。開始5分以内にイゴール・ジェズスが先制すると、ギブス＝ホワイトが51分にPKを決め、73分にはザヴェル・シュラーガーのパスから浮き球のシュートで決勝点を挙げた。途中出場のエマヌエル・エメガが終盤に2得点したものの、チェルシーの反撃は及ばず、フォレストは17位から14位に浮上した。

「シティ［グラウンド］の夜とはこういうものだ。照明の下でのナイトゲームで、雨も降り、天気も悪かった。それでもチームは力を発揮した」と、ギブス＝ホワイトは『スカイスポーツ』に語った。「粘り強さと決意を示して、やるべきことをやり遂げた。勝利に値したと思う」

新指揮官グラスナーの下で忍耐を呼びかけ

ホームで2連勝を飾った一方、ギブス＝ホワイトは、夏に就任したオリヴァー・グラスナー監督の下で選手たちが適応を進める間、サポーターは辛抱強く見守る必要があると強調した。イングランドのトップリーグでは今後も苦しい時期があると認め、フォレストの背番号10はオーストリア人指揮官のやり方を支持するよう呼びかけた。

「ただ、新しい監督を迎えたということを少し認識する必要があると思う。僕たちは監督とともに進み、その過程を信じ、監督と監督の目指すものを信頼している」とギブス＝ホワイトは語った。「毎週、美しい試合や気持ちのいい試合ができるわけではない。でも、今夜のようなときは最大限に生かし、楽しむべきだ」

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強豪相手に勝利を重ね、シュラーガーも称賛

フォレストが今季プレミアリーグで挙げた3勝はいずれも強豪相手だ。アストン・ヴィラ、マンチェスター・シティに続き、チェルシーも破った。ギブス＝ホワイトは決勝点につながる鋭いパスを出したシュラーガーを称賛し、オーストリア人MFは練習でもたびたびその質の高さを見せていると語った。

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「シティ・グラウンドは相手にとって難しい場所だ。特に僕たちが激しくプレーし、全力でプレッシャーをかけるときはそうだと思う。前半はそれを示せた」と続けた。「素晴らしいパスだった。彼の質の高さを示している。練習でも何度もやっていて、試合でもその質を見せてくれた」

フォレスト、さらなる順位浮上へ継続性を目指す

トレント川沿いで迎える週末に向けて待望の勝利を喜びつつ、ギブス＝ホワイトはチームメイトに、上位6チームとの試合だけでなく毎週、強豪相手と同じ強度を発揮するよう求めた。

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「僕たちには勝利への飢えと意欲がある。これからはそれを継続して示さなければならない」と、ギブス＝ホワイトは『BBC』に語った。「それができれば、僕たちを止められるチームはそう多くないと思う」