共有 GOALをGoogleでフォロー

パリ・サンジェルマンのDFヌーノ・メンデスとウィリアン・パチョは、水曜日にパルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグのローマ戦（2-2）で、相手の戦術的な準備に苦しめられたと認めた。この引き分けでPSGの開幕からの全勝は止まったが、ルイス・エンリケ監督率いるチームは欧州の舞台での無敗記録を15試合に伸ばした。

広告

メンデス、ローマの準備がPSGのリズムを乱したと認める

パリ・サンジェルマンの左サイドバック、ヌーノ・メンデスは、ローマの周到な戦術的準備によって欧州王者が普段どおりの主導権を握れなかったと認めた。試合は水曜日にパルク・デ・プランスで行われ、チャンピオンズリーグの一戦は2-2の引き分けに終わった。PSGは開始5分にマリオ・エルモソに先制を許した後、イリア・ザバルニーとウスマン・デンベレの得点で逆転したが、78分にドニエル・マレンのPKで追いつかれ、今季初めて勝ち点を落とした。

メンデスは試合後、「難しい試合だった。相手は守備が堅く、特にペナルティーエリア内では僕たちにとって厄介だった。本当に、本当に厳しい試合だった。相手は僕たちのチームをよく分析していたし、それが違いを生んだと思う」と語った。「僕たちは自分たちのサッカーをして、最初から最後までボールを保持しようとしたけど、できなかった。勝ち点2を落としたけど、負けはしなかった。それはとても重要なことだ」

パチョ、ローマの実力と雨の中でも続いた声援を称賛

センターバックのウィリアン・パチョもメンデスの見解に同調した。PSGは前半、ローマの積極的なマンツーマンのプレスを崩すのに苦労した。2失点への悔しさはありながらも、パチョはこの試合から学べることと、激しい雨の中で声援を送ったホームの観客について語った。

パチョは「厳しかった。正直、相手はこれまでとは違うタイプのチームで、いいプレーをしていた。前半は少し苦戦したし、リズムをつかんで相手をどう揺さぶるか見つけるまで時間がかかった」と説明した。「ファン？ いつもそこにいてくれる。僕たちの最大の強みだと思う。土砂降りの雨でも、絶えず応援してくれる。その声援が聞こえることは僕たちにとって大切だし、いつもそばにいてくれてうれしい」

広告 広告

欧州での無敗記録は15試合に

終盤にファビアン・ルイス、アクラフ・ハキミ、デンベレがゴールを狙ったものの、ルイス・エンリケ監督率いるPSGは今季チャンピオンズリーグでの5連勝を逃した。それでも、同大会での無敗記録を通算15試合に伸ばしている。

Related Topics

31分にはセニー・マユルのCKからザバルニーがヘディングで得点。ウクライナ人DFにとって、クラブ加入後初のチャンピオンズリーグでのゴールとなった。PSGはリーグフェーズで、首位レアル・マドリーと勝ち点2差の2位を維持している。

PSG、今後の欧州での厳しい戦いを見据える

リーグフェーズを3試合残すPSGは、ベスト16への自動進出に向けて順調な位置につけている。

広告

パチョはさらに、「この試合から学ぶこともできる。ローマは手ごわい相手で、これまでとは違うタイプのチームでもあったと分かった。それは僕たちの成長につながり、今後の力になる。これから大きな挑戦とトップクラスのチームが待っていることも分かっている」と語った。