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マヌエル・ノイアーのチームメート、イスマエル・サイバリの投稿を巡り、バイエルン・ミュンヘンのファンが不可解な言葉に首をかしげている。

ノイアーは1.FSVマインツ05に2-1で勝利した試合で、右足の腱を部分断裂した。40歳のGKはこの診断により、約2カ月の離脱を余儀なくされる。

ノイアーは日曜日、松葉杖をついた自身の写真をインスタグラムに投稿し、次のようにつづった。「ケガをするのに良いタイミングなど決してない。でも、これもサッカーの一部だ。以前にも乗り越えたことがあるし、今回も乗り越える。これからは回復に全力を注ぐ！ みんなの励ましの言葉に本当に感謝している」

サイバリも気遣いを示した。25歳のモロッコ人選手はGKの投稿に「Gute besserung wir sein samen」と5語のコメントを残し、コメント欄を驚かせた。「早く良くなって、僕たちは一緒だ」と伝えようとした言葉だった。

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すぐに反応が集まった。あるユーザーはウイングのサイバリに正しい表現として「Wir halten zusammen（僕たちは団結している）」を教え、別のユーザーは翻訳ツールを使うよう勧めた。

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ユーザーがイスマエル・サイバリの投稿の間違いを指摘

サイバリは自虐を交え、ユーザーからの指摘に応じた。「Googleを使わずに挑戦してみたんだ。次はうまくやるよ。訂正してくれてありがとう」

新加入のサイバリがドイツ語の文法にまだ苦労しているのも不思議ではない。ただ、言語の才能があることでも知られる。スペインで生まれ育ち、カタルーニャ語を使いこなすほか、英語、オランダ語、アラビア語、フランス語も流暢に話す。ドイツ語もこれから少しずつ身につけていくつもりだ。

Getty Images

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もっとも、PSVアイントホーフェンから5000万ユーロで加入したサイバリは、現在ピッチ上でバイエルンの力になることもできない。ボルシア・ドルトムントとの大一番（2-2）で負った脛腓靱帯断裂の影響が続いている。手術を受け、離脱期間は約3カ月に及ぶ。

一方、ノイアーの投稿には、ほかの仲間たちからもコメントが寄せられた。現在バンクーバー・ホワイトキャップスに所属するトーマス・ミュラーは北米から「僕のお気に入りの守護神へ。早く良くなって」とメッセージを送った。ノイアーの控えを務めるヨナス・ウルビッヒも「お大事に」と回復を願った。