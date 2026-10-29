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バイエルン・ミュンヘンのサイドバック、ナサニエル・ブラウンは、自身のゴールとマクデブルクに6-1で勝利したDFBポカールの一戦を、不在の指揮官にささげた。ブラウンは、土曜日のデア・クラシカーを前にチームが完全に一丸となっていると強調した。

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ブラウンが躍動、バイエルンは快勝でベスト16進出

ナサニエル・ブラウンは、アリアンツ・アレーナで行われたマクデブルクとのDFBポカールで、バイエルン・ミュンヘンの5点目を挙げ、見事な個人パフォーマンスを締めくくった。試合はバイエルンが6-1で勝利。若きDFのブラウンは、ヨシプ・スタニシッチ、ヨナタン・ター、伊藤洋輝とともに、先発メンバーを入れ替えた最終ラインの一角を担った。

前半早い時間にマクデブルクに同点とされたものの、バイエルンは後半、2部所属の相手を圧倒した。

この結果、バイエルンはDFBポカールのベスト16進出を決めた。

サイドバック、静養中の監督へ思いを伝える

試合後、ブラウンはチームが監督のためにプレーしていたことを明言した。監督は現在も自宅で療養しており、チームを離れている。「マクデブルクはとても良かった。僕たちが本当に試合に入るまでには少し時間がかかった」とブラウンは認めた。

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「でも、いったん流れに乗ると、プレーするのが本当に楽しい。特に後半はね」

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「相手が誰であろうと、僕たちはすべての試合に勝ちたい。監督のためにも勝つ。監督は休養すべきだけど、また近いうちに会えることを願っている」とブラウンは語った。

主力不在でも光る選手層の厚さ

ブラウンは、先発選手が休養や欠場で不在でも、普段は出場機会の少ない選手がすんなりと役割を果たせるバイエルンのチーム文化を強調した。「今日は勝ち進みたかった。そして今は土曜日の試合に集中する」と話した。

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アシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、バイエルンが戦術面で試合を完全に掌握することにつながった、後半のチームの修正を称賛した。

ブラウンのゴールは、バイエルンの選手層の厚さを物語るものとなった。

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次は注目のデア・クラシカー

カップ戦での勝ち上がりを決めたブラウンとバイエルンは、すぐに土曜日のボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ上位対決に目を向ける。

バイエルンは、国内での勢いをさらに強めるべく、宿敵をホームに迎える。

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また、日曜日に行われる公式抽選で、DFBポカールのベスト16の対戦相手が決まる。