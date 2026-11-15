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イタリア代表DFジョルジョ・スカルヴィーニは、ブリュッセルでベルギーと対戦する際に疲労を言い訳にはしないと強調した。アタランタのセンターバックは、ネーションズリーグの重要な一戦でクラブの同僚シャルル・デ・ケテラーレと対決することを楽しみにしている。

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スカルヴィーニ、ブリュッセルでの決戦を前に疲労を言い訳にせず

イタリア代表DFジョルジョ・スカルヴィーニは、ブリュッセルで行われるベルギーとのUEFAネーションズリーグ・グループ1の重要な一戦を前に、過密日程を言い訳にしなかった。フランスに3-1で快勝したロベルト・マンチーニ監督率いるチームは、グループステージを良い形で締めくくり、首位を確保する決意だ。

試合間の回復に充てられる時間は限られているが、スカルヴィーニは、国際サッカーの最高レベルでは疲労は言い訳にならないと明言した。

イタリアがスター選手を擁するベルギーの攻撃を抑え込もうとする中、アタランタの若手スカルヴィーニは重要な役割を担うと見込まれる。

スカルヴィーニ、デ・ケテラーレとのピッチ上での真剣勝負を心待ちに

日曜日にボードゥアン国王競技場で行われる一戦では、スカルヴィーニとアタランタのチームメイトであるシャルル・デ・ケテラーレの直接対決も大きな見どころとなる。

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スカルヴィーニはクラブでの同僚について、「シャルルは素晴らしい選手だ。ボールをキープするのがうまい、やや異色のFWだが、ドリブルやスペースへの飛び出しにも優れている」と語った。

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「それに人柄も素晴らしく、僕たちはとても良い関係を築いている。でも明日は対戦相手だ。お互いに勝ち点3を持ち帰るために全力を尽くす。この試合は僕たちにさらなる自信を与えてくれるかもしれない。とても重要な一戦だし、僕たちはこの大会を非常に大切にしている」

身体への負担を言い訳にせず、安定した戦いを目指す

代表戦が続く期間に現代の選手にかかる身体的負担について、スカルヴィーニは、自信を持つことと適切な回復が何より重要だと強調した。

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「第1戦は結果という点では良い試合ではなかったが、ローマでの後半には良いプレーもできた」。ベルギーとの初戦での敗戦を振り返ったスカルヴィーニは、続けてこう語った。「僕たちは自分たちを信じていた。確信を持つことが一番大切だ。明日は正しい姿勢で、全力で試合に臨む」

チームの疲労について改めて問われたセンターバックは、こう付け加えた。「試合が終わったら、体力を回復させ、次の試合に向けて万全の準備をしなければならない。休める日数は少なかったが、それは言い訳にならない。それだけだ。明日はベストを尽くす」

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イタリア代表、主要大会に向けて勢いをつけられるか

スカルヴィーニと守備陣にとって、技術力の高いベルギーを相手に無失点を達成できれば、今後の代表活動を見据えるイタリアにとって大きな自信となる。

グループ1でわずかに優位に立つイタリア代表にとって、ブリュッセルで堅実な戦いを見せることは、欧州の強豪としての地位を確かなものにする。

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スカルヴィーニとチームメイトは、成功を収めたグループでの戦いを締めくくるべく、規律あるプレーを見せることに集中している。