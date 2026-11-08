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フロリアン・ヴィルツは、リヴァプールが苦戦するクリスタル・パレスを敵地で下し、貴重な勝ち点3を獲得した後、チームの決定力を称賛した。ドイツ代表のヴィルツも得点を挙げ、アンドニ・イラオラ率いるチームは欧州での失意から立ち直り、プレミアリーグの4位以内に浮上した。

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ヴィルツ、リヴァプールの決定力を強調

リヴァプールの攻撃的MFヴィルツは、セルハースト・パークでチームが見せた手堅い戦いぶりを受け、上機嫌だった。リヴァプールはチャンピオンズリーグのフェネルバフチェ戦、プレミアリーグのアーセナル戦と連敗していたが、難しいアウェー戦を見事な落ち着きで乗り切った。

ドイツ人司令塔は、チャンスを作り続けた試合ではなかったかもしれないが、リヴァプールは敵陣のゴール前で訪れた好機を確実に生かしたと振り返った。「僕たちにとって良い試合だった。勝てて本当にうれしいし、それが何より大事だ。ゴール前で効率的だった。大きなチャンスはそれほど多くなかった。いや、あったかもしれない。分からないけど、あまりなかったように感じたから、3得点できたのはいつだって良いことだ。守備もかなり良かったし、チームとして良いパフォーマンスだった」と試合後に語った。

セルハースト・パークで重要だった先制点のタイミング

セルハースト・パークでクリスタル・パレスが好機を逃すと、リヴァプールがそれを得点につなげた。40分には巧みなフリーキックの連係から、アレクシス・マクアリスターが見事なヘディングで先制。後半14分にはブラッドリー・バルコラのパスを受けたヴィルツがリードを広げた。さらに終盤、アレクサンデル・イサクが今季リーグ戦7点目となる3点目を挙げた。ミロシュ・ケルケズのファウルで得た後半アディショナルタイムのPKをエディ・エンケティアが決めたが、ホームチームにとっては一矢報いるだけに終わった。

ヴィルツは、先制点が試合の心理的な流れを変えるうえで極めて重要だったと認めた。「相手のゴールが取り消されたこともあって、本当に重要だった。良い流れでハーフタイムに入れた。あのゴールで試合は僕たちにとって少し戦いやすくなったし、スペースも生まれた。得点するには良いタイミングだった」と話した。

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戦術的な指示が奏功

この日の勝利により、リヴァプールが今季プレミアリーグのアウェー戦で獲得した勝ち点は13となり、リーグのどのチームよりも多くなった。この勝ち点は、リーグ戦開幕からのアウェー5試合で同クラブが獲得した歴代最多記録にも並ぶ。

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ヴィルツは自身の得点について、「スペースに入ったブラッドリー（バルコラ）への素晴らしいパスだった。監督からはボックス内に入るよう何度も言われていて、僕たちは3人がそこにいたと思う。運良くボールが僕のところに来て、決めることができた」と語った。

苦境に立つパレス、自信を深めるリヴァプール

リヴァプールが勝利を喜ぶ一方、クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督を取り巻く状況は厳しさを増している。パレスはこの敗戦でプレミアリーグ4連敗となり、最下位に沈んだ。オリヴァー・グラスナーの後任に就いてから、獲得可能な勝ち点30のうち7しか手にしておらず、サージュ監督には厳しい視線が注がれている。

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リヴァプールにとって、この勝利はどんな雰囲気の中でもアウェーで相手に挑めるという自信を強めるものとなった。ヴィルツはアンフィールドを離れて戦う際のチームの心構えについて、「僕たちは自分たちがどんなチームで、どれだけのクオリティーがあるか分かっているから、いつも自信を持っている。アウェーかどうかは関係ない。ただ、ホームでの試合にはもっと多くの選手を集める必要があるのは確かだ」と締めくくった。