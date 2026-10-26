共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナのMFペドリは、レアル・マドリーに1-2で敗れたエル・クラシコ後、チームのパフォーマンスを自省を込めて振り返った。スペイン代表の同選手は、前半のミスとボールを回すテンポの遅さを敗因として挙げた。

広告

バルセロナ、後半に巻き返すも及ばず

ペドリとバルセロナは、スポティファイ・カンプ・ノウでレアル・マドリーに1-2で敗れ、今季国内での初黒星を喫した。前半に幸運な形で生まれたゴールで先制を許したバルセロナは、後半に反撃。ペドリがラフィーニャの同点ゴールをアシストした。

しかし、終盤にキリアン・エンバペが決めたカウンターに対応できず、9連勝が止まった。

バルセロナはレアル・マドリーに勝ち点3差をつけ、ラ・リーガ首位を維持している。

ペドリ、前半の出来は本来の水準を大きく下回ったと認める

試合後、DAZNの取材に応じたペドリは、バルセロナの試合序盤の低調な出来に言い訳をしなかった。「全体として、良い試合ができなかったと思う」と認めた。

広告 広告

「前半は自分たちらしくなかった。もっと良くできたことがたくさんあったと思う」

Related Topics

「何よりもボールを動かす速さだ。前半はとても遅く、安易なボールロストが多かった。あのチームを相手にすれば、その代償を払うことになる」とペドリは説明した。

ペドリ、終盤のカウンターを防げなかったことを悔やむ

ペドリは、後半にバルセロナが改善した一方、勝敗を決めたマドリーのカウンターを防げなかったことが痛手になったと指摘した。「後半は追いついて、プレーも良くなっていた。でも、うまく守れなかったカウンターから失点した」と語った。

広告

「相手の前線には質の高い選手がいる」

「ファンの前でクラシコに勝ちたかった……。悲しい気持ちで帰ることになるけれど、次の試合を考えなければならない」とペドリは続けた。

広告

長い優勝争いを見据え、バルセロナは立て直しに集中

悔しい敗戦となったものの、ペドリはサポーターに対し、ラ・リーガの優勝争いはまだ長く続くと強調した。

「シーズンは長いし、この試合でリーグ優勝が決まるわけではない」とペドリは締めくくった。

広告

バルセロナは、土曜日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるアラベスとのラ・リーガの試合に目を向ける。