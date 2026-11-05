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ジョーブ・ベリンガムは、ボルシア・ドルトムントがUEFAチャンピオンズリーグでレアル・ベティスに2-1で勝利した後、「黄色い壁」の後押しを称賛した。ファビオ・シウバとコンスタンティノス・カレツァスのゴールにより、ドルトムントはリーグフェーズ3勝目を挙げた。

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ドルトムント、ベティスとの緊迫した欧州での一戦を制す

ドルトムントは本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでベティスに2-1で競り勝ち、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズで3勝目を挙げた。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは後半早々にファビオ・シウヴァのゴールで先制したが、アイトール・ルイバルに同点弾を許した。

それでも、途中出場した17歳のコンスタンティノス・カレツァスが72分に決勝点を挙げ、勝ち点3を手にした。

一方、ドルトムントは代償も払った。FWセルー・ギラシーが開始30分を迎える前に足を負傷し、交代を余儀なくされた。

ベリンガム、イエローウォールがもたらした特別な力を称賛

試合後、ミックスゾーンで取材に応じたジョーブ・ベリンガムはチームが後半に盛り返したことを振り返り、サポーターの後押しが勝利につながったと称えた。「最初から厳しい試合だった。相手の強さは分かっていたので、その脅威も認識していた。ボールを持ったときのプレーは本当に良かった」とベリンガムは説明した。

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「相手には技術の高い選手が何人もいる。僕たちは対抗できたし、後半はどんどん良くなっていった」

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「観客の力を借りて、相手を圧倒したように感じる。チャンピオンズリーグでイエローウォールに向かって攻めるのは、僕たちにとって特別なことだ」とイングランド人選手は付け加えた。

フェールマンもジグナル・イドゥナ・パルクの雰囲気を称賛

MFジョーイ・フェールマンも、スペインのチームとの難しい一戦を乗り切る上で、満員の8万1365人の観客が重要な役割を果たしたと強調した。「本当にうれしい。70分間、試合をコントロールできた。勝利にふさわしい内容だったし、僕たちにとって大きな一歩だ」とフェールマンは語った。

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「ドルトムントに来て3カ月になる。今日もスタジアムの雰囲気は本当に素晴らしかった」とMFは続けた。

両選手の言葉からは、コヴァチ監督率いるチームが欧州で勢いを増す中、ジグナル・イドゥナ・パルクが相手にとって攻略の難しい場所であることがうかがえる。

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ドルトムント、チャンピオンズリーグで好位置を維持

ドルトムントはゴール前での決定力を示し続け、今回の結果によってチャンピオンズリーグのリーグフェーズで順調に勝ち点を積み重ねている。

コヴァチ監督は今後の国内外での試合を前に、ギラシーの足の負傷について検査結果を待つことになる。

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ドルトムントは次の欧州での一戦でもこの勢いを維持し、ホームでの好成績を生かしたいところだ。