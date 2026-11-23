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たった一つの「いいね」が、レアル・マドリーのスター、ヴィニシウス・ジュニオールと、現在チェルシーを率いる元指揮官シャビ・アロンソとの関係に再び注目を集めることになった。

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スペイン紙『スポルト』によると、ヴィニシウスはインスタグラムで、チェルシーが本拠地スタンフォード・ブリッジでリーズに1-4で大敗した試合を取り上げたアカウント「433」の投稿に反応したという。

このサインは見過ごされることはなかった。とりわけ、このレアル・マドリーの選手とかつての指揮官との間には、過去に確執があったからだ。

今回のつまずきは、シャビ・アロンソにとって微妙な時期に起きた。チェルシーはプレミアリーグ第11節を終えて5勝1分け5敗の勝ち点16で、8位に位置している。

チェルシーはプレミアリーグ直近4試合で3敗。さらに、リーズにとって1999年以来となるスタンフォード・ブリッジでの勝利を許したこの大敗により、アロンソへの重圧は一段と強まった。アロンソ自身も、チームが脆さを抱えた時期にあることを認めている。

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ヴィニシウスの「いいね」には複数の解釈が成り立つかもしれない。それでも、昨シーズンのレアル・マドリーで両者の間にあった複雑な関係を思い起こさずにはいられない。

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シャビ・アロンソがレアル・マドリーの監督に就任して以降、このブラジル人選手はそれまで担ってきた際立った役割の一部を失い、交代の決断がたびたび緊張を生む火種となっていた。

すべてを変えたクラシコ

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最も象徴的な出来事が起きたのは、2025年10月26日、サンティアゴ・ベルナベウで行われたバルセロナとのクラシコだった。レアル・マドリーが2-1とリードしていた72分、アロンソはヴィニシウスを下げてロドリゴを投入する決断を下した。

ブラジル人ウインガーはあからさまに感情をあらわにし、「いつも僕だ」と叫んで公然と采配に異を唱えると、そのままロッカールームへ直行。その後、ベンチに戻った。この光景は、レアル・マドリーの勝利の大部分をかすませるものとなった。

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数日後、ヴィニシウスはファン、チームメイト、クラブ、そしてフロレンティーノ・ペレスに対して公に謝罪したが、シャビ・アロンソの名前には触れなかった。

指揮官は当時、この問題はすでに決着したと強調したものの、両者の確執はその後も議論を呼び続けた。そしてスペイン人指揮官の挑戦は、スーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝でバルセロナに敗れた後、2026年1月に幕を閉じた。

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数カ月後、ヴィニシウスは当時を振り返り、「彼が望んでいたような形で、僕たちの間に相性は生まれなかった」と率直に語った。また、アルバロ・アルベロアとの間に築いた特別な関係を称える一方、アロンソがレアル・マドリーを去った際には、公の場で別れのメッセージを送ることはなかった。

そして今、シャビ・アロンソがチェルシーの立て直しを図るなか、たった一つの「いいね」が、すでに閉じられたかに見えた過去のページを再び開くには十分だった。