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ブンデスリーガで無敗を続けるボルシア・ドルトムントは土曜日、最下位ボルシア・メンヒェングラートバッハとの敵地での一戦から優勝争いを再開する。相手が最下位に沈む中、開幕からクラブ史上3度目となる10試合無敗を目指すニコ・コヴァチ監督は、選手たちに傲慢な姿勢を取らないよう警告した。

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ドルトムント、最下位との一戦で優勝争いを再開

ボルシア・ドルトムントは11月の代表戦期間を終え、土曜日に敵地でボルシア・メンヒェングラートバッハと対戦する。ブンデスリーガ開幕からの無敗を伸ばしたいところだ。ニコ・コヴァチ監督率いるチームは首位バイエルン・ミュンヘンと勝ち点で並ぶ2位につけ、9試合でわずか7失点とリーグ最少失点を誇る。

ボルシア・パルクで好結果を残せば、ドルトムントは2002-03シーズン、2018-19シーズンに続き、クラブ史上3度目となるブンデスリーガ開幕から10試合無敗を達成する。しかし、29日間で8試合を戦う厳しい日程が始まるだけに、コヴァチ監督は初戦から良い入りを見せる必要があると分かっている。

コヴァチ監督、序盤からの強度と慢心の排除を要求

10月の代表戦期間後、最初の3試合で勝利を挙げられなかったことを受け、コヴァチ監督は選手たちに試合の入りから積極的に戦い、残留を争うグラートバッハを尊重するよう求めた。また、ドルトムントのリーグ戦での直近10得点がすべて後半に生まれている状況を変えるよう、攻撃陣にも要求した。

コヴァチ監督は「試合に入るまで時間をかける余裕はない」と語った。「順位表を見て、ブンデスリーガのどの相手も過小評価したり、傲慢な姿勢で試合に臨んだりしてはいけない。我々はそうしない！順位表は現時点の状況を示しているにすぎない。グラートバッハは最下位が妥当なほど悪いチームではない」

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さらに「自分たちのプレーだけですべてを解決できると考えれば、問題になる。間違いなく激しい戦いになる。それを受け入れなければならない。早い時間に先制すれば、試合はより早くオープンになる」と続けた。

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ブレッシン監督の下、グラートバッハが番狂わせを狙う

グラートバッハは開幕から6連敗を喫して18位に沈んでいるが、新監督アレクサンダー・ブレッシンの下、VfBシュトゥットガルトとSCパーダーボルンとの直近の対戦で勝ち点4を獲得し、立て直しの兆しを見せている。さらに、ドルトムントはニーダーライン地方での直近のリーグ戦6試合でわずか1勝しか挙げておらず、5月には同地で0-1の敗戦を喫した。

ブレッシン監督は「良い日なら、我々はどんな相手にも勝てる」と述べた。「ドルトムントがドイツ屈指のチームであることは十分に理解している。ニコ・コヴァチはそこで素晴らしい仕事をしている。彼らの強みは守備の堅さに加え、所属選手それぞれの能力を最大限に生かしている点にある」

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両チーム、選手の状態を直前まで確認

セルー・ギラシ、ヴァルデマル・アントン、カーニー・チュクエメカは筋肉の問題を抱え、代表戦期間中もドルトムントに残って調整した。一方、サムエレ・イナシオは軽い打撲を負って戻ってきた。コヴァチ監督は複数の選手の起用について直前まで判断する必要があるが、週末の出場に関して「何も除外されていない」と強調した。

一方、ブレッシン監督はスタンダール・リエージュとの親善試合を経て、GKモリッツ・ニコラス、ニコラス・キューン、フリッツ・フレックを起用できる状態で迎える。ただし、ルーカス・ウルリッヒは新年まで欠場が続く。両監督は土曜日の中央ヨーロッパ時間15時30分のキックオフを前に、先発メンバーを最終決定する。