傲慢で横柄……リヴァプールのファンがソブスレイに反旗を翻す

リヴァプールのスター選手であるハンガリー代表ドミニク・ソボスライは、マンチェスター・シティに大敗した後の振る舞いについて、リヴァプールサポーターから激しい批判を浴びている。

ソボスライは、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝で、リヴァプールがマンチェスター・シティに0-4で敗れた試合に出場した。

試合終了間際には注目すべき場面があった。ドミニク・ソボスライが、試合終了のホイッスルが鳴るまで「エティハド・スタジアム」に残っていたリヴァプールのサポーターに向けて挨拶に向かったのだ。

ハンガリー人選手は拍手を始めたものの、そのボディランゲージは急速に変化した。サポーターたちに向かって肩をすくめるという物議を醸す仕草を見せた後、感情的とも取れる方法で彼らを煽ろうとしたのだ。

すると、チームメイトのフェデリコ・キーザが素早く介入し、彼を引き離して落ち着かせ、事態がエスカレートする前に収拾を図った。





この動画が拡散されると、英紙『ミラー』は、ソブスライを「傲慢で高慢だ」と非難するリヴァプールファンのコメントをいくつか報じた。

あるファンは「X」を通じて怒りを露わにし、「これらの選手たちは、一週間のハードワークの後にこれらすべての試合に出席するコストを理解しているのだろうか？一方、ファンの大多数は給料の大部分をこれを見るために費やしているのに。それなのに、これらの億万長者の選手たちは、さらに多くの支援を求めるなんて、よくもまあそんなことが言えるものだ」と述べた。

別のファンはこう付け加えた。「なんて傲慢な選手だ！チケット代を払って遠征してきたファンを、よくも蹴飛ばせるものだ」。

また、X（旧Twitter）に投稿した第三者は、「遠征してくるファンこそが君たちの給料を払っているんだ。拍手してトンネルへ降りろ。そんな見せかけだけのパフォーマンスは、ファンには通用しない」と書き込んだ。

ソブスレイは、低迷する今シーズンのリヴァプールにおいて最も注目されるスターの一人だ。守備と攻撃の両面で最高レベルのパフォーマンスを見せているが、チームの成績が振るわないため、その存在感を十分にアピールできていない。

スボスライは今シーズン、リヴァプールで各大会通算44試合に出場し、12ゴールと8アシストを記録した。