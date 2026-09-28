ポルトガル代表は日曜夜、UEFAネーションズリーグの試合でノルウェー代表を2－1で下し、貴重な勝利を収めた。この試合ではクリスティアーノ・ロナウドがメンバーリストに登録されていたにもかかわらず、90分を通してベンチに座り続けるという珍しい光景が見られた。

フランス紙レキップによれば、ポルトガル代表が公式戦でロナウドの出場なしに勝利を挙げたのは、2008年6月15日以来初めてのことだという。ロナウドは234試合出場・146得点という、母国のユニフォームを着ての国際試合出場数とゴール数の両方で記録を保持する選手だが、ジョルジェ・ジェズス監督はノルウェー戦で彼をベンチに置いた。

ロナウドが以前にポルトガルの公式戦を欠場したのは2006年6月21日、代表がワールドカップのグループステージでメキシコを2－1で破った試合だった。一方、ノルウェー戦以前で彼が公式戦に出場しなかった直近の試合は、2008年欧州選手権のグループステージでスイスと対戦した一戦で、ポルトガルは2点を奪われて無得点のまま敗れている。

なお、ロナウドが代表のユニフォームを着て出場しなかった最後の試合は、2024年6月8日のクロアチア戦で、このときポルトガル代表は2－1で敗れたが、それは親善試合だった。そのため、ノルウェー戦はポルトガルの主将にとって公式戦の記録における例外的な出来事となった。