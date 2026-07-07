偽りの謝罪が攻撃へ。パラグアイ上院議員がムバペ氏に「私を『卑劣な女』と呼ぶ資格があるの？」と反論。

パラグアイ上院議員が、フランス代表キャプテン、キリアン・ムバッピへの人種差別的侮辱を謝罪するメッセージを投稿したが、すぐに攻撃に転じ、ムバッピに謝罪を要求し、「ジェンダーに基づく暴力」容疑で訴えると脅した。

以前ムバペへの人種差別発言で批判された同上院議員は、差別的表現を「後悔」すると長文で表明し、最初の投稿を削除したのは「望まぬパターン」を助長したためだと強調した。

しかし直後にムバッピへの痛烈な批判に転じ、「傲慢さ」「軽蔑」を指摘。「あなたの高慢は明白だった。相手全員を侮蔑し、ラテンアメリカで極めて侮辱的な言葉を口にしたはずだ」と主張した。

さらに「あなたは我々のGKの健康を軽視し、握手もせず、彼の顔に勝利を叫びつけた。一瞬で軽蔑と傲慢、無礼さを露呈した。私だけでなく国全体を傷つけた。フランスはあなたに責任を問わなければならない」と続けた。

さらに彼女は、ムバペ氏に発言を撤回し謝罪するよう要求。自身を「卑劣な女」と呼んだとして「ジェンダーに基づく暴力」だと主張した。

最後に彼女はこう脅した。「私を知らないのに『価値なし』や『卑劣』と評価できるのか。発言を撤回し、フランス人としての自覚を持って謝罪せよ。さもなくば、ジェンダーに基づく暴力で訴える」。

この手紙は論争を収めるどころか、フランス代表主将との対立に再び火を点けた。人種差別発言で国際的に非難された上院議員が立場を逆転させ、自らを被害者だと主張したことに批判が集中している。

この論争はフランス対パラグアイ戦後に始まり、上院議員がムバペ選手に人種差別発言をしたことで世界的な怒りを招いた。現在は潔白を主張し、反撃に転じている。