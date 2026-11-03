バルセロナは、トッテナム・ホットスパーに所属するスペイン人サイドバック、ペドロ・ポロの獲得の可能性に固執している。スポーツ部門とハンジ・フリック監督が彼の能力に惚れ込んでいるためだ。しかし、取引の成立はイングランドのクラブが提示する高額な要求額という壁に突き当たっており、カタルーニャのクラブの首脳陣はそれを選手の市場価値からかけ離れた金額と見ている。

カタルーニャ紙『スポルト』は、バルセロナがすでにペドロ・ポロの周辺に接触し、スペインリーグへの復帰についての彼の意向を探っていると報じた。彼に近い関係者は、トッテナムでの彼の時期が終わりに近づいている可能性があると考えているという。

選手はカタルーニャのクラブのユニフォームをまとうことに前向きなようで、一方でフリックからも戦術的な関心を集めており、監督は彼を自身のプロジェクトにふさわしい補強と見ている。

両者間の最初の接触は昨夏に行われていたが、バルセロナが必要な資金を用意できなかったため、取引は進展しなかった。このスペイン人サイドバックの獲得の可能性は、チームのディフェンダーの一人が多額の対価と引き換えに退団することと結びついていたからだ。

当時、アレハンドロ・バルデとジュール・クンデが売却候補の名前として挙がっていたが、いずれもクラブを去らず、ポロに関する交渉は停止した。

資金面での障害は依然として残っている。トッテナムは自クラブの選手の価値を約7000万ユーロと見積もっており、これはバルセロナが受け入れを拒否している金額で、移籍市場で容認される範囲を超えていると見なしているからだ。

また、ロンドンのクラブは主力選手を手放そうとせず、退団を容易に認めないことで知られており、そのため取引の成立は同クラブが対価に対する姿勢を変えるかどうかにかかっている。

同紙によれば、バルセロナの首脳陣は選手の周辺に対し、移籍に適した条件を整えるために介入する必要があると伝えたという。トッテナムと交渉し、カタルーニャのクラブの見積もりに合致する金額に到達させるためで、同クラブは現在の要求に応じるつもりはない。

来たる1月の冬の移籍期間中にポロを獲得する可能性は、バルセロナがディフェンスラインで大型の売却を成立させることに成功しない限り、きわめて限定的であるように見える。

一方で、首脳陣はより低コストの左利きのディフェンダーの獲得を優先しており、このポジションでのチームのニーズを埋めようとしている。

それでも、バルセロナはペドロ・ポロの名前を計算から排除してはいない。選手は依然としてフリックとスポーツ部門から評価を得ているからだ。しかし、取引の成功は、選手がトッテナムに資金面での要求を引き下げるよう説得できるかどうかにかかったままとなるだろう。

同時に、バルセロナはもう一つの選択肢を保持している。それは、スポルティング・リスボンのサイドバック、イバン・フレスネダの獲得で、経済的な観点からより低コストでより容易な道筋を意味する。最終的な選択は、移籍市場の動向と必要な資金を用意できるかどうかに応じて決まる見通しだ。