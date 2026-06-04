「借金マシン」：インテルが今日の成功のために将来の収益を売り払った経緯

サッカー界では資本の影響力が拡大しており、特にプライベート・エクイティの役割が増しています。A.C.ミラン、チェルシー、オリンピック・リヨンの買収例が示すように、投資会社はサッカーを成長市場と捉えています。

ニュースレター『Cleats & Cashflows』では、この動きを深く掘り下げます。投資がもたらす戦略機会と、リスクを検証します。本号は全4回の「ミラン・ミニシリーズ」第3章です。先週月曜に第1回を公開し、今回は第2回です。

前回はACミランの組織再建を取り上げ、今週は街の反対側にあるインテル・ミラノに焦点を当てました。 ミランはエリオット時代には安定し、レッドバード下で成長した。一方、インテルは野心的なオーナーとスポーツ面の成功があったものの、持続不可能な財務戦略により債権者が経営権を握った。

2024年にオークツリーが掌握した際、インテルのスポーツ面は問題なかった。蘇寧傘下でタイトルを獲得し、チャンピオンズリーグでも存在感を示し、セリエAの頂点に返り咲いていた。だが財務状況は厳しかった。

つまり、課題はピッチではなく経営にあった。負債と外部資金に依存した構造を、財務的に健全で持続可能なモデルへ転換することが急務だった。

負債の連鎖：債券と財務上の小細工

最大の財務決定は2017年12月に行われた。 買収からわずか1年半後、インテルは社債発行で3億ユーロを調達した。この社債は、2014年に前オーナーのエリック・トヒル氏の下で設立された別会社「Inter Media & Communication」を通じて発行され、5年物で金利は4.875%だった。

仕組みは巧妙だが、リスクもある。将来収益を担保に資金を調達し、テレビ放映権料やスポンサー料などを裏付けとした。投資家は将来のキャッシュフローを受け取り、インテルは即座に資金を確保した。

レアル・マドリードなど他のクラブも同様の手法を採用していたが、インテルにとっては大きな一歩だった。以降、将来の収益は継続的に資金調達に活用されるようになった。

これにより債券保有者がクラブ収益の一部に優先権を得たため、インテルは事業資金を使う前に利払いと元本返済を優先する義務を負った。

この資金で既存債務を返済し財務に余裕が生まれたが、移籍金に直接充てられたわけではない。選手補強は依然として株主の出資、分割払いの移籍金、増加する給与総額に依存していた。

この債券は主に即座の資金的余裕をもたらしたが、代償もあった。 金利4.875％は当時有利に見えたが、年間約1,500万ユーロの利払い負担をもたらした。他の資金調達コストを合わせると、2017/18年度の利払い総額は約3,500万ユーロに達し、年間売上の約10％を占めた。

それでも蘇寧が借金を選んだのには理由がある。新たな借入は自己資金の投入より安くつき、支配権も維持できる。ただしリスクは先送りされただけだ。収益が計画を下回れば、負債は残る。

コロナ禍で観客が入場できなくなり、試合収入は2020/21シーズンに約4500万ユーロ減った。

資金確保のため、クラブは2020年に債券プログラムを7500万ユーロ拡大し、未償還債務は3億7500万ユーロに増加した。金利負担も膨らみ、2021/22シーズンは売上高の約12％に当たる4800万ユーロを支払った。

2022年初頭、最初の債券の償還期が迫り、中国国内では蘇寧への圧力も強まった。新たな資金調達はやむを得ない状況だった。

借り換えの罠

2022年2月、インテルは2027年満期の4億1500万ユーロ（金利6.75%）の債券を再び発行した。

これは偶然ではない。クラブの財務は悪化し、信用格付けも下がっていた。

この債券だけで年間約2,800万ユーロの利子負担が生じ、その他にも資金調達コストが上乗せされた。

2023/24シーズンの金利負担は約3500万ユーロに達し、セリエAで最も高かった。ユヴェントス約2000万ユーロ、ローマ約1100万ユーロ、ACミラン約100万ユーロ未満と比べても突出している。

また、純負債は約3億1100万ユーロと国内最高水準だった。収入の1ユーロはまず金融業者に支払われ、クラブに残る利益はわずかだった。

この財政的圧力は徐々にスポーツ政策にも影を落とした。かつてはクラブの資金繰りを助けるはずだった仕組みが、やがて制約へと変わる。

移籍市場にも表れ、2018/19～2021/22の4シーズンで純額約2億7100万ユーロを投入したが、その後の3シーズンでは売却益が支出を上回った。

インテルの立場は、積極的な買い手から、財務を健全に保つために売却を余儀なくされるクラブへと一変した。

これはまさにファイナンシャル・エンジニアリングの表れだ。インテルはサッカーへの投資を続けたものの、自己資金に頼る割合は徐々に減らした。

2017～2024年の債券プログラムは資金を補ったが、構造的な金利負担が増え、財務の余裕はさらに縮まった。

その結果、経営方針だけでなくピッチ上の野心にも影響が及んだ。金利負担はキャッシュフローを圧迫する。2018/19から2023/24シーズンまで、インテルは多額の営業キャッシュフローを生み出したが、金利や税金を支払うと手元に残る資金は大きく減った。

シーズン 利子・税引前営業キャッシュフロー（百万ユーロ） 利子・税引後キャッシュフロー（百万ユーロ） 2018/19 74 48 2019/20 116 95 2020/21 43 -1 2021/22 18 -34 2022/23 13 -29 2023/24 88 46

Maurits Linders

図1はキャッシュフロー計算書に基づくインテル・ミラノの営業CF、フリーCF、利払い額の推移を示す。

長年の負債戦略は、オークツリーが支配権を取得したことで初めて終焉を迎えた。

2025年、新オーナーは2027年満期の債券を早期借り換え、金利4.52%で2030年までの新借入に置き換えた。これにより年間金利負担は約1,200万ユーロ減少した。

注目すべきは、この3回の社債発行がインテルの所有期間ほぼ全体を物語っている点だ。

2017年の4.875％は蘇寧の将来計画への信頼を示し、

- 2022年の6.75％：高負債と財務リスクが顕在化。

- 2025年発行の4.52％：オークツリーによる買収後、貸し手側の信頼が回復した。

サッカー界が変化に気付く前に、資本市場は経営陣の交代と財務の安定性を察知していた。

ここから導かれる結論は明確だ。インテルの成功は構造的な黒字ではなく、負債や金融工学、将来の収益前倒しによって支えられていた。

つまり、インテルの成功は「今日の資金」ではなく「明日の資金」で支えられていた。

このモデルは長年にわたり機能し、クラブはタイトルを獲得し、欧州のトップレベルに復帰した。しかし2022年頃には、債券プログラムだけでは財務構造を維持できなくなっていた。

そして、そこからシステムは徐々に崩れ始めた。インテルの財務をめぐる第3回目は今月後半に公開予定だ。

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