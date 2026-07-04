「候補に挙がっている人物は、オランダ代表監督に興味なし」

ヒューゴ・ボスト氏によると、サリナ・ヴィーグマンはオランダ代表監督に興味がないという。同氏は信頼できる筋から、イングランド女子代表を率いるヴィーグマンがロナルド・クーマンの後任になる意向はないと聞いたと語った。

金曜夜の番組『デ・オランジェゾマー』でこの話題が取り上げられ、同番組に出演したボスト氏は「信頼できる情報源から――本人ではないが――ウィーグマンには全く興味がないと聞いた」と語った。

同コラムニストは「彼女はイングランドで完全に幸せだ。貴族の称号も持ち、数々の賞も獲得している。だからオランダへ移ることはあり得ない」と説明した。

これに対し、ゲストのピム・セディーは驚きの表情を浮かべた。『デ・テレグラーフ』紙記者は「女性としてオランダ男子代表を率いるのは最高のチャンスだ」と反論した。

だが、ボストは「KNVBが望むかも不明だ。可能性はゼロではないが、本人に意欲がない」と主張した。

ノア・ヴァールも議論に参加し、将来的に女子が男子代表を率いる可能性は高いとしながらも、オランダ代表監督はサッカー界で最も難しい職の一つだと指摘した。

「でも、オランダ代表監督は付随するすべてを含めて……戦術変更でロナルド・クーマンがどれほど批判されたか、覚えていますよね。 一度に100歩進む必要はなく、少しずつでも前進すればよい。まずはクラブチームで試すのも一案だ。彼女の戦術眼と指導力は疑いがない」とヴァールは結んだ。