ベルギー紙Het Laatste Nieuwsの報道によると、ギリシャ人アタッカーが試合直前に十分な水分を摂取していなかったことが、倒れ込んだ原因である可能性があるという。

該当する脱水症状の疑いは、病院での最初の検査で浮上したとされている。ボルシア・ドルトムントは水曜正午の時点で、正式に完了した診断結果についてまだコメントを出していない。

クラブの広報担当者は、SIDの問い合わせに対し、カレツァスについて「状況を考えれば元気にしている」と述べるにとどまった。これに先立ち、ドルトムントはスポーツ担当CEOラース・リッケンを通じて、18歳の攻撃的選手に突然の「循環器系の問題」が起きたと報告していた。

カレツァスは、ラ・リーガのクラブとのチャンピオンズリーグ開幕戦で、ジグナル・イドゥナ・パルクのピッチ上に23分、接触のないまま突然崩れ落ちた。直前まではごく普通にドリブルを仕掛け、パスも出していた。だがその後、腕を上げて治療を求めた。ほどなくして救護スタッフが駆けつけ、新戦力は観客の拍手に送られ、目に涙を浮かべながらピッチを後にした。

「私は彼と一緒に外へ出たが、その時点ではすぐに話せる状態ではなかった。もちろん、できるだけ早く良くなり、深刻なものでないことを願っている」と、ドルトムントのスポーツディレクター、オーレ・ブックは3-2の勝利直後に語った。「本当に突然のことだった。もちろん、これで雰囲気はかなり曇ってしまう」

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BVBはまたしても重要な選手を欠くことになるのか？

BVBにとって、カレツァスが長期離脱となれば大きな痛手だ。新戦力のヤニス・コンスタンテリアスは、すでに第1節のHSV戦で迎えた自身初のブンデスリーガ出場で前十字じん帯を断裂しており、長期離脱を強いられている。

その代役として、イーサン・ヌワネリが移籍期間終了直前にアーセナルから期限付きで加入した。ヌワネリは火曜日、カレツァスに代わって投入された。また守備陣でも現在のドルトムントは負傷者に悩まされている。コバチはビジャレアル戦でニコ・シュロッターベック、エムレ・ジャン、フィリッポ・マネを欠いていた。

ラミ・ベンセバイニも胸部打撲のため依然として万全ではない。ただ、いずれにせよ2月のアタランタ・ベルガモ戦（1-4）で受けたイエローレッドカードにより、出場資格はなかった。