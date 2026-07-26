Skyの報道によると、ここ最近の動きを踏まえると、このセンターフォワードは再びS04と契約する見通しとなっているという。その可能性は「80％、もしかすると90％」とされている。

ジェコは1月にACフィオレンツェからゲルゼンキルヒェンへ加入したが、契約はあくまで昨季終了までだった。それでも40歳のFWは2部リーグ11試合で6ゴール3アシストを記録し、シャルケの昇格に貢献。その後、ジェコの去就は不透明なままとなっていた。

木曜日には、S04のスポーツ担当取締役フランク・バウマンが、ジェコの再契約の可能性についてまだ慎重な姿勢を示していた。「話し合いはさらに進んでいるが、どちらかといえば契約面のことだ。最終的にまとまって合意に至るのか、それともそうならないのか、私には見通せない。依然としてどちらもあり得る」とバウマンは語っていた。

シャルケはエディン・ジェコ再獲得のための資金的余裕を手にしたのか？

そして現在は、昇格組がトップリーグでもこのアタッカーの経験を頼りにできそうな情勢となっている。Skyによれば、今後数日以内にも正式発表が行われる可能性があるという。このブレイクスルーを後押しした可能性があるのは、シャルケが求めていたセンターバックの補強で、リーズ・ユナイテッドからフリーで加入したマクシミリアン・ヴェーバーを、他の守備中央の候補よりも安価に確保できたことだという。これにより、ジェコと再契約するためのより大きな資金的余裕が生まれたようだ。

また、Bildが最近報じたところによると、シャルケはジェコに対し、年俸90万ユーロの基本給を提示しており、ボーナス込みで最大130万ユーロまで上がる可能性がある。そうなれば、このベテランはケーニヒスブラウのスカッド内でも屈指の高給取りとなる。

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「我々にはキャラクター、リーダー、そして個性が必要だ。ブンデスリーガでは大きな挑戦が待っている。だからこそ、ピッチ内外でそれを体現できる、まさにそうしたプロフィールを求めてきた。個性を持った選手がもう1人か2人、まだ来るだろう」。シャルケのミロン・ムスリッチ監督は土曜日、ファジアーノ岡山とのテストマッチに3－1で勝利した後、意味深な笑みを浮かべながらこう明かした。発表済みのさらなる新戦力の中に、ファンに愛されるジェコも含まれていることを示唆しているのだろうか。

エディン・ジェコ、ブレイクを果たしたリーグへの帰還となるか？

現在、ボスニア代表FWはまだ休暇中だ。7月上旬までは自国代表の一員としてW杯に出場していたためである。ボスニアはラウンド32で共同開催国アメリカに0－2で敗れた。

もしジェコが実際に引き続きシャルケのユニフォームを着ることになれば、かつて国際的ブレイクを果たしたリーグへ戻ることになる。2007年、同FWはチェコのFKテプリツェからヴォルフスブルクへ移籍し、ブンデスリーガ屈指の点取り屋へと成長。2009年にはヴォルフスブルクのドイツ王者に貢献し、翌年には得点王に輝いた。

2011年初頭には移籍金3700万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍。その後はシャルケ加入前にローマ、インテル、フェネルバフチェ、そして直近ではフィオレンツェと、国際的な名門クラブでもプレーしてきた。2010年12月以来となるブンデスリーガでの初戦は、S04が開幕節でアウクスブルクとアウェーで対戦する8月30日になる可能性がある。その6日前には、ムスリッチ監督率いるチームがDFBポカール1回戦でレギオナルリーガ所属のハレッシャーFCとアウェーで対戦する。