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Goal.com
ライブ
imago-sport-1079757717.jpgANP
Jeroen van Poppel

翻訳者：

「個人合意」に達していたにもかかわらず、アヤックスは正式に撤退。PSVが動く可能性がある

移籍情報
アヤックス
PSVアイントホーフェン
ジローナ
アゼディン・ウナヒ

アヤックスはアズディン・ウナヒ獲得レースから撤退したようだ。ジローナ番のイバン・キロスが伝えている。アムステルダムのクラブは以前、モロッコ代表MFと個人合意に達していたとみられるが、現在は同選手の獲得競争から外れているという。

キロスによれば、ジローナは現時点でウナヒに関していかなるクラブとも合意に至っていない。この数時間では、特にパナシナイコス、そしてPSVが、この55試合出場の代表選手の獲得に強く動いているという。

パナシナイコスは非常に好条件のオファーでウナヒの説得を試みているようだ。同クラブは彼をギリシャリーグ最高給選手にしようとしており、PSVもまた明確に関心を示している。

これにより、アヤックスは当面、このMF獲得から事実上完全に後退したようだ。注目すべきことに、キロスはアムステルダムのクラブがウナヒと契約面での合意にまで達していたにもかかわらず、交渉から撤退する決断を下したと記している。

数日前までは、むしろアムステルダム行きの移籍はさらに近づいているように見えた。サンティ・アウナは金曜日、ウナヒがアヤックスとの個人的な話し合いのためオランダの首都に飛んだと報じたが、その後まもなく別の情報筋によって否定された。

その場ではジョルディ・クライフとテーブルを囲んだとされるが、その時点ですでにアヤックスとの合意は決して確実ではないと強調されていた。その時点でも、ウナヒには複数クラブが関心を寄せていた。

ミチェル・サンチェス監督は、ジローナで共に過ごした時期からこのモロッコ人選手をよく知っており、自身のスカッドに加えたいと考えていたようだ。ウナヒはこのスペイン人指揮官の下で1シーズンを過ごしたが、アヤックスが以前から探している特定のアンカータイプではないとみられている。

一方、ジローナは移籍期間終盤で状況がどう展開するかを見守っている。キロスによれば、スペインのクラブは依然としてウナヒの買い手が現れることを期待している。

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