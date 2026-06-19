「俺に発砲した」…激怒したパラグアイ代表監督が選手たちの保護を求める

パラグアイ代表のグスタボ・アルバロ監督は、ワールドカップ初戦で米国に惨敗した後、選手たちへの批判が続いたことに怒りを示し、メディアにチームへの攻撃を止め、すべての非難を自分一人に向けるよう求めた。

アルヴァロ監督は1-4で敗れた米国戦の責任は自分にあると述べ、金曜日のトルコ戦に向けて選手を責めず見守ってほしいと強調した。

ロイター通信によると、アルヴァロは指を振りながらこう語った。「私を批判してください。私を攻撃しても構いません。しかし選手たちには手を出さないでください。彼らを守ってください。ワールドカップが終われば私は去りますが、彼らはこの国を代表し続けるのですから」。

さらに「私を殴ってください。顎を上げて受け止めます。ただ、選手たちを守ってください。彼らは国の宝です」と訴えた。

パラグアイが前回出場したのは2010年大会で、準々決勝でスペインに敗れた。

金曜日にサンフランシスコ湾岸地区で行われるパラグアイ対トルコ戦は、両チームとも初戦で敗れており（トルコはオーストラリアに0-2）、負けられない一戦となる。

アルバロ監督は米国戦で「あらゆる面で圧倒された」と認めつつ、トルコ戦では立て直して力強い試合をすると強調した。

ただし、開幕戦の選手起用を問われると苛立ちを顕にし、再び長めの説明に入った。

「アメリカ戦はすでに終わった。明日はトルコとの決勝だ」と続けた。

さらにグスタボ・アルバロのコメントを非難し、「私たちは700万人の代表だ。このユニフォームのために戦おう。監督を批判しても構わない」と語った。