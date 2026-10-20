「レアル・マドリーはクラブ運営面でも競技面でも信頼を失った」とバルサの会長はレキップのインタビューで語り、こう強調した。「彼らは道を誤り、今その代償を払っていると思う。小切手帳を取り出し、高額な選手を大勢獲得したが、期待した結果は出ていない」

実際、レアル・マドリーは過去2年間、主要タイトルを獲得していない。一方、ハンジ・フリック監督率いるバルサはスペインで他を圧倒し、今季もラ・リーガで9戦9勝を挙げ、優勝に向けて好調を維持している。次の日曜日に行われるクラシコを前に、宿敵との差は6ポイント。カタルーニャのクラブが勝てば、優勝争いの行方を大きく左右する可能性がある。レアル・マドリーの上には、同クラブを1ポイント上回る2位のアトレティコ・マドリーもいる。報道によると、注目の一戦を前に、ジョゼ・モウリーニョ監督にはすでに相当な重圧がかかっているという。

ラポルタによれば、その一因はキリアン・エンバペ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオールらを擁するレアル・マドリーのスター軍団に、大きなエゴを持つ選手が集まっていることにもある。「一つの鶏小屋に雄鶏が何羽もいて、うまくいくはずがない」と64歳の会長は語った。下部組織出身の才能ある選手をはるかに多く起用するバルサの方針は、レアル・マドリーの補強方針より明らかに優れているという。

なぜバルサとレアル・マドリーの関係は決裂したのか？

さらにラポルタは、以前から深刻に悪化していた両クラブの関係についても言及した。「今では関係そのものがない。むしろ、対立状態にあると言っていい」と明言した。

バルサとレアル・マドリーは、すでに数カ月にわたって公の場で争いを続けている。その主な発端とされるのが、注目を集めるネグレイラ事件だ。この事件の中心にあるのは、スペインの審判委員会の元副会長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに関連する企業に対し、FCバルセロナが長年にわたって最大700万ユーロを支払っていたことだ。5月にはレアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長が、ブラウグラナに対して汚職などを非難し、この事件を「サッカー史上最も深刻な汚職事件」と呼んだ。「私はリーグ優勝を7回果たした。倍の数を達成できたはずだ。それ以外は私から盗まれた」とも語っている。

事態は、11月25日にこの件が裁判所に持ち込まれるところまでエスカレートしている。この日、両者はマドリードでの調停期日に出席しなければならない。この期日は、ペレスに対する名誉毀損の刑事訴訟が行われる可能性に先立って設けられている。

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レアル・マドリーが現在、バルサ以外とも対立している理由

ラポルタは最近、レアル・マドリーに対しても厳しい非難を浴びせた。レアル・マドリーは現在、リーグのハビエル・テバス会長とも対立している。レアル・マドリーがテバス会長の辞任を要求したのは、テバス会長がXで、クラブのテレビ局による発信をナチス・ドイツ式のプロパガンダだと非難したためだ。

「こうした問題に必要な経験を持つハビエル・テバスが、ラ・リーガの会長でいること。また彼は、マドリードによるラ・リーガへの攻撃にどう対抗すべきかもよく分かっている」とラポルタは、土曜日に行われたレアル・ベティスとのリーグ戦（5-2）を前に語り、こう続けた。「彼らはすべてを壊そうとしているように見える。ラ・リーガを壊そうとし、審判技術委員会を壊そうとしているように見える。連盟にも満足していない。何にも満足していないんだ」



