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アンドニ・イラオラ監督が、リヴァプールの指揮官としてアンフィールドでのプレミアリーグ初勝利をついに挙げた。好調のブライトンを相手にリヴァプールを2-0の快勝に導いた。この結果、クラブは公式戦の連勝を4に伸ばし、バスク人指揮官の哲学はマージーサイドでさらに根付いた。

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イラオラ監督、アンフィールドで見せたチームの一体感を称賛

イラオラ監督は、率いるリヴァプールが今季プレミアリーグでのホーム初勝利を挙げたことに、大きな誇りを示した。リヴァプールは立ち上がりから試合を支配し、順位表で4位に浮上。ブライトンとの差をわずか1ポイントに縮めた。この勝利にはさらなる意味もある。ブライトンに今季公式戦13試合で2敗目を喫させたのだ。敗れたブライトンはプレミアリーグ3位を維持した。

「とてもうれしい。ホームでのこの勝利が必要だったし、サポーターと一緒に喜びたかった。本当に良いパフォーマンスだった」と、イラオラ監督は試合後に『Sky Sports』に語った。「非常に積極的に試合に入った。最近は先制される展開が続いていたので、こういう立ち上がりが必要だった。特にブライトンのような自信に満ちたチームが相手だったから、良いスタートを切って先制することに強く集中していた。幸い、それができた」。これまでホームでの勝利はカップ戦に限られていたスペイン人指揮官にとって、今回の勝利は大きな転機となる。

自身の戦術的な考えがようやくチームに浸透してきたかと問われると、イラオラ監督は前向きな姿勢を見せつつも、今後の課題を冷静に見据えた。「これで4連勝だ。良い気分だよ。このまま続けなければならない。まだ取り戻さなければならない勝ち点はあるが、気に入っていることもたくさんある。選手たちは良いプレーを見せ、互いに助け合い、一体となってプレーしている。選手によって出来の良い日も悪い日もあるだろうが、今日のチームは信頼できるチームだった」

ヴィルツの負傷状況に安堵

好結果の一方で、フロリアン・ヴィルツが65分に交代を余儀なくされた際には懸念が広がった。先制点に大きく関与したドイツ代表MFは、接触の後に足首を痛めたように見えた。しかし本人は試合後、長期離脱への不安をすぐに和らげた。

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「大丈夫だと思う。それほどひどくはない」と、ヴィルツは状態の深刻さを問われて答えた。「まだ詳しいことは分からない。検査は必要だけど、長くはかからないと思う」

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批判への向き合い方と調子の上向き

イラオラ監督は交代についてさらに説明し、主に大事を取っての判断だったと示唆した。「足首を少しひねってピッチを離れなければならなかった。大きな問題には見えないが、我々は3日ごとに試合をしているので、どういう状態なのか確認する必要がある」と指揮官は説明した。「負傷と呼べるものなのかも分からない。足首をひねればその瞬間は痛むし、本人も万全ではないと感じていた。そこでトレイ（ニョニ）を投入することにした。彼は良いプレーを見せた」

ヴィルツはまた、今季序盤の自身の出来を巡る最近の厳しい目にも言及した。直近4試合で1得点3アシストを記録しており、自身を疑う人々にピッチ上で答えを示していると感じている。「たぶん僕が興味深い人間だからじゃないかな！」と、メディアの注目について冗談を交えて語った。「僕はただ自分のサッカーをするだけ。僕について話したり評価したりしたい人がいるなら、それはその人たちの仕事だ。そこには意識を向けていない。ただサッカーがしたいし、それ以上のことはできない」

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決定力を見せたリヴァプール、前半の猛攻でブライトンを下す

試合の行方を決めたのは、前半にブライトンを動揺させた猛烈な4分間だった。17分、ヴィルツがゴールに向けて放ったシュートはパスカル・グロスに当たって大きくコースが変わり、GKはなすすべなく、リヴァプールが先制した。

ブライトンが態勢を立て直す間もなく、ブラッドリー・バルコラが右サイドで見事なプレーを披露。スピードと正確なプレーでマークを外すと、絶妙なクロスを供給した。これに合わせたアレクサンデル・イサクが落ち着いた柔らかなボレーで決め、2-0とした。イサクにとって今季6点目であり、イラオラ監督の攻撃陣における重要性を示すゴールとなった。