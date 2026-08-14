スペイン紙asの試算によれば、このスペイン代表のワールドカップ王者兼欧州王者の獲得には、カタルーニャ勢に総額2億1000万ユーロという巨額の費用がかかることになる。その金額は、移籍金、代理人手数料、年俸、ボーナスによって構成されている。

同紙はその内訳として、8000万ユーロの移籍金を見込んでいる。複数メディアの一致した報道によれば、マンチェスター・シティはロドリに対して少なくともその額を求める見通しだという。情報筋によれば、スカイブルーズは直近のバルサからのオファーも拒否しており、その額は6400万ユーロだったとされている。

一方で、ロドリが希望する条件は、ボーナス込みではなく最低でも手取り1500万ユーロに加えてボーナスとみられている。つまり30歳の同選手が4年契約にサインした場合、年齢を重ねているとはいえ、その評価を踏まえれば業界では一般的な条件でもあり、さらに6000万ユーロ超が上乗せされることになる。報道にある総額2億1000万ユーロとの差額の残りについては、詳しく内訳が示されていない。

また、バルサはロドリに加え、フリアン・アルバレスの獲得にも引き続き関心を示しているとされる。アトレティコ・マドリーは同選手に対して1億5000万ユーロを求めているという。それだけに、長年にわたって巨額の負債を抱えるクラブが、いったいどうやってこうした支出をまかなうのかという疑問が浮かぶ。

バルサ：FCバルセロナは、いったいどうやってこうした支出をまかなえるのか？

ひとつには、ロドリ加入によって再び負傷したフレンキー・デ・ヨングが退団へ向かう可能性がある。 一方でフェラン・トーレスはPSG移籍が目前に迫っている。さらに、ロベルト・レヴァンドフスキとマーカス・ラッシュフォードという2人の高給取りがブラウグラナを去った。

加えて、1対1ルールへの復帰もバルサを助けている。これは、クラブに入ってきた1ユーロごとに再投資できるというものだ。それ以前は、収入の一部しか再び移籍に充てることができず、残りは高騰した給与コストやその他の負債の返済に回さなければならなかった。

さらに、カンプ・ノウもまもなく再びクラブの金庫により多くの資金をもたらすことになる。改修工事は2026年末、または2027年初頭に最終的に完了する見込みだ。これにより、チケット収入の大幅な増加が期待できる。VIP席の販売も、現在はその数が大幅に増えていることから、さらなる数百万ユーロを生み出す。

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そのうえ、物議を醸している借金依存のビジネスモデルも引き続き維持されている。クラブは7月、投資家から再び1億500万ユーロを借り入れたと発表した。

こうした社債の発行は、バルサにとってもはや珍しいことではない。もっとも、その融資には当然ながら利息が伴う。返済期限は2036年10月までとなっている。それまでは毎年5.14パーセントの利息が、主に米国からの投資家に支払われる。換算すると、年間500万ユーロ超となる。