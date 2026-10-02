ブレーメンは金曜正午、オランダ1部のクラブとの親善試合に0-7で敗れ、特に前半は目を覆いたくなるような内容だった。

ブレーメンは41分の時点で、すでに0-6とされていた。0-4となった後には、ニクラス・フュルクルクが怒りをあらわにした。GKのベテラン、マルクス・コルケが開始5分で痛恨のミスとPK献上を犯し、その屈辱の幕を開ける中、復帰したフュルクルクは「ここはもう何もかも狂っている！」と、ぼう然としながら叫んだ。

コルケはアモス・ピーパーからのバックパスをコントロールできず、その後ルーカス・フェネホール・オフ・ヘッセリンクを倒してPKを与えた。その後はマルコ・ピアツァ（14分、21分）、クリスティアン・フリンソン（15分）、ダーン・ロツ（40分）、そしてユウリ・レヘールのオウンゴール（42分）で失点し、前半終了の笛がこの屈辱にいったん終止符を打った。70分にはアスケ・アーデルゴーアが最後の1点を加えた。

この大敗が懸念されるのは、代表招集や負傷によって17人を欠いていたとはいえ、それでもダニエル・ティウネの先発メンバーには主力6人が入っていたためでもある。

好スタートを切っていただけに、ブレーメンの惨敗は予想外

ブレーメンの指揮官はハーフタイムの笛の後も数分間、コーチ陣とともにベンチに座ったままで、その後ようやく明らかにショックを受けた様子で通路へ向かい、おそらく大声で選手たちを叱責した。

このテストマッチでの大惨事は、確かに驚きだった。というのも、ブレーメンはブンデスリーガ開幕4試合で勝ち点7を積み上げ、良いシーズンのスタートを切っていたからだ。フュルクルクは3得点で好調のマルコ・グリュルとともに際立っていた。チュキのような他の新加入選手たちもすでに好印象を残していた。そして来週金曜、ブレーメンはここまで全勝のBVBのもとへ乗り込む。現在のブンデスリーガで、これ以上に難しい相手はほとんどいない。