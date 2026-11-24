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アーセナル戦でドルトムントのDFジョアン・ガドゥが好プレーを披露。チームメートも称賛している。

アーセナルとの激戦を引き分けた後、ドルトムントの複数の選手がDFジョアン・ガドゥの並外れたプレーを称賛した。

19歳のガドゥは55分、 ボールを奪うと、果敢に中盤を駆け抜ける見事なプレーからマクシミリアン・バイアーの同点ゴールを直接アシストした 。守備でも好プレーを見せ、巧みなタックルでアーセナルのアタッカー陣を何度も苦しめた。

得点を挙げたバイアーは試合後、Prime Videoのマイクの前で、若いチームメートのプレーをこう称賛した。「彼はまさに怪物だ。ドリブルで前に出て、体を使う。あれは本当に素晴らしかった」。ドルトムントのGKグレゴール・コベルも「ガドゥの素晴らしい個人技が、僕たちのゴールにつながった」と語った。

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3バックでガドゥの隣に入ったニコ・シュロッターベックも、そのプレーを高く評価した。ドルトムントの主将は、現イングランド王者との一戦で若手DFが「信じられない試合」をしたと評した。「彼のファーストタッチは信じられないほどだ。その後はスピードもある。それは僕たちも知っている」。ガドゥと得点者のバイアーの双方による「素晴らしいプレーだった」とシュロッターベックは語った。

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パリ・サンジェルマンの下部組織でサッカーを始めたこのDFは、今夏に2000万ユーロ弱の移籍金でRBザルツブルクからドルトムントに加入したばかりだ。

だが、若いガドゥに適応期間は必要なかった 。ニコ・コヴァチ監督の下、すぐに先発の座を勝ち取ったからだ。フランス人DFは公式戦で通算16試合に出場。ピッチに立たなかったのは、HEBCハンブルクに5-0で勝利したDFBポカール1回戦だけだ。

Getty Images

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チャンピオンズリーグ5試合を終え、ドルトムントの勝ち点は？

アーセナルとの 1-1の引き分け により、ドルトムントはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで暫定7位に浮上した。ただし、水曜日の試合結果によっては順位をいくつか落とす可能性がある。

8試合を終えた時点で上位8チームがラウンド16に直接進出し、9位から24位のチームはプレーオフを戦う。25位から36位のチームはリーグフェーズで敗退となる。