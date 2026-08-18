信じられない金額：レアル・マドリードがこの夏の選手売却で巨額の富を獲得

レアル・マドリードは、今夏の移籍市場で下部組織出身の選手たちから巨額の収益を上げた。育成部門の卒業生の売却総額は2億ユーロに迫っており、若い才能への投資を重要な財源へと転換させる同スペインクラブの成功を改めて示す形となった。加えて、いくつかの取引では選手の権利の一部を保持している。

スペイン紙『アス』によれば、今夏にレアル・マドリードのアカデミーを去った最後の卒業生はフォワードのハコボ・オルテガで、1000万ユーロでストラスブールへと移籍した。クラブは彼の権利の一部を保持している。この移籍が一連の取引に加わり、クラブが元所属選手たちから得た収益の総額はおよそ2億ユーロに達した。

レアル・マドリードにとって最も収益性の高い取引の筆頭に立ったのはアルゼンチン人のニコ・パスで、コモがレアル・マドリードが依然として保持していた選手の権利の50%に対して6000万ユーロを支払った。これにより、今夏のアカデミー出身選手売却における単独での最大収益をもたらすこととなった。

2位に入ったのはゴンサロ・ガルシアで、権利の70%に対して4000万ユーロでフラムへと移籍した。一方、チームメイトのセサル・パラシオスは同じイングランドのクラブへ1000万ユーロで移籍し、レアル・マドリードは選手の権利の一部を保持している。

また、レアル・マドリードはビクトル・ムニョスのオサスナからリバプールへの移籍で2000万ユーロを得ており、クラブは選手の権利の一部を保持した。一方、マリオ・ヒラのミランへの移籍額は1500万ユーロに達し、これはアルバロ・ロドリゲスのボーンマスへの移籍でクラブが得た額と同じである。

取引のリストには、1000万ユーロでボーンマスへ移籍したアレックス・ヒメネス、800万ユーロでフィオレンティーナへ移籍したビクトル・バルデペニャス、400万ユーロでレアル・ベティスへ移籍したフラン・ガルシアも含まれる。加えて、350万ユーロでヘタフェへ移籍したマリオ・マルティン、300万ユーロでセビージャへ去ったフラン・ゴンサレスも名を連ねた。

これらの動きは、アカデミー出身選手を扱うレアル・マドリードの戦略を反映している。才能の育成による収益はトップチーム内での活用にとどまらず、他クラブへの移籍時に大きな金銭的利益を得ることにまで及んでおり、時には選手の権利の一部を保持することで、クラブは将来的にさらなる収益を得ることが可能となっている。