信じられない話だ。ジョーダンのユニフォームが、サッカー選手の大半の移籍金を上回る価値

サッカーの移籍市場では、ピッチ上で違いを生み出せるスター選手を獲得するために数千万ドルが支払われる。しかし、バスケットボール界のレジェンド、マイケル・ジョーダンは別種の記録を打ち立てた。シカゴ・ブルズでのラストシーズンに着用したユニフォームが1400万ドルで落札され、バスケットボール史上最も高額な記念品となり、複数のサッカー選手の市場価値を上回ったのだ。

このユニフォームは「ラストダンス」として知られる1997-1998シーズンのもので、ジョーダンが1998年のNBAファイナル第2戦で着用したものだ。本人の直筆サインも入っており、スポーツ記念品のコレクターにとって歴史的価値をさらに高めている。

ジョーダンはこの試合で37得点を記録し、両チーム最多得点者となった。その後シカゴ・ブルズをユタ・ジャズとのファイナルシリーズ制覇（4勝2敗）へと導き、自身6度目かつ最後のリーグ優勝を果たした。

このアメリカのレジェンドは、優勝した6度すべてでファイナルMVPを受賞しており、あのシーズンは彼の並外れたキャリアにおける最も輝かしい章の一つとして残り続けている。

1400万ドルでの売却は、オークションハウス「ハント・オークションズ」が手配したプライベート取引を通じて成立した。購入者はマイアミ在住の不動産投資家、ロン・ファーマン氏である。

この金額により、同ユニフォームはバスケットボール史上最も高額な記念品のこれまでの記録を更新した。旧記録は2007-2008シーズンのジョーダンとコービー・ブライアントの写真が入ったスポーツカードが保持しており、昨年1290万ドルで落札されていた。

今回の新記録は、1998年ファイナル第3戦でジョーダンが着用した別のユニフォームが1230万ドルで売却されてから、わずか2週間後に生まれた。ただし今回のユニフォームは、その歴史的価値と選手本人のサインによって、それを上回る評価を得た。

スポーツ記念品全体で見れば、1932年のワールドシリーズにおける「コールド・ショット」として知られる有名な場面に関連する野球界のレジェンド、ベーブ・ルースのユニフォームが、依然としてジョーダンのユニフォームを上回っている。2024年に2410万ドルで落札され、オークションで売却されたスポーツ記念品として現在も史上最高額となっている。

「ハント・オークションズ」のデビッド・ハント代表は、スポーツ記念品市場におけるジョーダンの地位は従来の枠組みを超え、象徴的な美術作品に匹敵する希少かつ最高級の資産カテゴリーに入ったと語った。これは、スポーツのレジェンドに関わる品々が獲得するに至った並外れた価値を示すものだ。