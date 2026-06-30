ドイツ代表はパラグアイに敗れ、2026年W杯から敗退。この結果、国内では激しい論争が巻き起こった。 延長戦でDFジョナサン・ターが挙げたゴールが取り消され、PK戦で敗退。この判定にドイツ国内は怒り心頭で、審判やVARへの批判が再燃した。

多くの新聞やスポーツ番組は、この敗退を技術的失敗やPK戦のミスではなく、 むしろ、試合の転機はモロッコ人審判ジャラール・アル・ジャイドがVARでターのゴールを無効とした判定で、一部のメディアはこれを「スポーツ界の窃盗」と表現した。

ゴールが決まった直後、ピッチ内やドイツのサポーターはベスト16進出を確信し大歓声を上げた。しかしテレビの再生映像とVARの確認で状況は一転し、喜びは衝撃と怒りへと変わった。

ドイツのユリアン・ナゲルスマン監督はテレビ局「ZDF」を通じて「真のスキャンダルだ」と批判し、パラグアイGKに妨害はなかったと主張した。

その数分前には「MagentaTV」のインタビューで「茶番だ」と語っており、その発言はすぐに各紙のトップを飾った。

ドイツの審判専門家も批判に加わり、元国際審判員のトルステン・キーンホーファー氏は「この判定は理解できない」と語った。ゴール前の接触はよくあることで、反則レベルではないと指摘した。

審判専門家のパトリック・エトリッシュ氏も、主審が当初得点を認めていた点を挙げ、「明白な誤審」ではなくVAR介入の正当性はないと批判した。

論争の最中、名将ユルゲン・クロップ氏も皮肉を交えて判定を批判した。

プレミアリーグでは毎週起こるような接触であり、同じ基準なら多くのゴールが取り消されるだろうと強調した。

ドイツでは反対意見が圧倒する中、元イングランド審判のマーク・クラッテンバーグ氏は「フォックス・スポーツ」の取材に「ファウルは明白で、取り消しは正しい」と述べたが、ドイツメディアは懐疑的だった。

さらに雑誌『キッカー』は、元ドイツ人審判フランク・ヴィレンブルクの「判定は完全に誤り」というコメントを掲載し、論争に拍車をかけた。

リプレイには反則が映っておらず、GKに6ヤードエリア内で特別な保護を与えるルールもないと指摘した。

さらに、パラグアイDFとの接触はファウルではなく、誤ったルール解釈とVARの誤った使用がドイツ代表に不利益をもたらしたと結論づけた。

敗退を受け、ドイツのスポーツ界には悔しさが渦巻いた。

ドイツ代表のパフォーマンスに説得力がないと認めつつも、国内の主流意見は異なる。 多くのメディアや評論家は、この試合の焦点がPK戦の敗北ではなく、一度認められた後に取り消されたゴールと、その判定によって消えた決勝進出にあると主張している。