国際サッカー連盟（FIFA）は、2026年ワールドカップ開幕直後から批判を受けた。韓国対チェコの試合ではスタンドに空席が目立った。FIFAは以前、チケット需要が過去最高だと強調していた。

この事態は、ジャンニ・インファンティーノ会長が「チケット購入の需要は歴史的」と述べ、約5億件の申し込みがあったと強調してから24時間以内に発生した。同会長は、この数字が過去大会の10倍以上だと説明していた。

しかし実際には満席にはならなかった。

大会2日目のグアダラハラでは、収容人数4万5664席に対し4万4985人が来場したと発表された。

Getty Images

しかしテレビ中継ではVIP席を中心に広範囲が空席で、発表数字の信憑性やグループステージの観客動員に疑問が湧く。

英紙デイリー・メールは、人口560万人の都市で開催されたことを踏まえ、論争が拡大していると伝える。公式発表では空席は数百席のみだったという。

チケット価格を巡る問題も続いている。

大会開幕に伴い、チケット価格問題はFIFAの重要課題の一つとなった。観客動員数が少ない試合でも価格が高すぎるとファンから不満の声が上がっている。

需要は膨大との見通しがある一方で、FIFAは観客動員数を伸ばすため、ここ数か月で米加墨の多くの試合で値下げを余儀なくされた。

さらに公式リセールプラットフォームでは、第1節のアメリカ対パラグアイなど主要試合を含め、いまだ数千枚のチケットが販売されている。

インファンティーノ氏は「5億件の申し込みを受けた」と主張している。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は以前、チケット販売方針を擁護し、ファンの関心が前例のないレベルだと強調した。

インファンティーノ氏は「2026年大会には5億件の申し込みがあった」と説明。過去2大会の約5,000万件を大きく上回る数字だという。

競技面では、韓国代表がチェコに2-1で逆転勝ちし、大会初勝利を収めた。