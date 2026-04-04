アル・ナスルは、今シーズン（2025-2026）のサウジ・ロシェン・リーグ優勝を、隣町であり宿敵でもあるアル・ヒラルとの対戦で決める絶好のチャンスを掴んでいる。

アル・ヒラルは、土曜日にアル・マムルカ・アリーナで行われたロシェン・リーグ第27節でアル・タウーンと2-2で引き分けた結果、リーグ首位のアル・ナスルに5ポイント差をつけられた。

これにより、アル・ナスルは5月7日、ロシェン・リーグ第32節でアル・オウル・パーク・スタジアムで行われるアル・ヒラル戦において、サウジ・リーグの優勝を決めることができるようになった。

その試合に先立ち、ナセルはロシェン・リーグの第28節から第31節にかけて、アル・アクドゥード、アル・イタファク、アル・アハリ、アル・カディシアとの4試合を戦う。

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もしアル・ナスルがこれらの試合に勝利すれば、2位のアル・ヒラルとの差は、両チームの「リヤド・ダービー」を控えた時点で5ポイントのままとなる。ただし、これは「ザイーム（アル・ヒラル）」も全試合に勝利した場合に限る。

もしナセルがダービーでヒラルに勝利すれば、シーズン終了まで残り2節という時点で勝ち点差は8ポイントに広がり、「アル・アミ」のロシェン・リーグ優勝が決定することになる。

このタイトルは、2019年に最後に獲得して以来、7年ぶりのナセルにとってロシェン・リーグ初優勝となる。