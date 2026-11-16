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リオW杯優勝メンバーのバスティアン・シュバインシュタイガーが、オランダ代表監督シャビを絶賛した。

かつて中盤で司令塔を務めた2人は、長年所属したバイエルンとバルセロナ、さらにドイツ代表とスペイン代表の一員として、現役時代に何度も対戦した。シュバインシュタイガーは、卓越した技術を持つシャビに強い印象を抱いている。

シャビ率いるオランダ代表との ネーションズリーグでのドイツ代表のグループステージ最終戦 を前に、ARDの司会者エスター・ゼドラチェクは、42歳のシュバインシュタイガーにシャビとの思い出を尋ねた。「ワールドカップで優勝した後、地中海のどこかの島で食事をしていたんだ」とシュバインシュタイガーは振り返った。「すると突然、彼がペドロとダビド・ビジャと一緒に現れた。こちらに来て、とても丁寧に祝福してくれたんだ」

さらに、こう語った。「彼は本当に礼儀正しい若者だ。対戦相手としても常に礼儀正しく、フェアで、信じられないほど素晴らしいプレーをした。彼を見ていると、いつもボールが足に吸い付いているように感じたよ」

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シャビはキャリア終盤にカタールで4年間プレーした期間を除き、選手生活のすべてをバルセロナで過ごした。攻撃的MFとして、2009年から2011年にかけて欧州を席巻し、チャンピオンズリーグを2度制したペップ・グアルディオラ率いる伝説的なチームのプレーを形作った。現在46歳のシャビはバルセロナで767試合に出場し、85ゴール、186アシストを記録。ワールドカップと欧州選手権の優勝経験を持ち、バルセロナでは25のタイトルを獲得した。

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シュバインシュタイガーは、シャビのプレーぶりがヨハン・クライフを思い起こさせるとも語った。「彼はオランダ代表でとても居心地よく過ごしていると思う」と締めくくった。

Getty Images

シャビはどこで監督を務めたのか？

シャビは2019年に現役を引退すると、すぐに指導者の道に進み、最初にアル・サッドで監督を務めた。2021年にはバルセロナに戻り、愛するクラブで約2年半、監督を務めた。この夏、かつてオランダ代表を率いたロナルド・クーマンの後任に、やや意外な形で就任した。クーマンは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップのベスト32で敗退した後、辞任を表明していた。

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シャビはオランダサッカー協会（KNVB）と2030年までの契約を結んだ。就任後の滑り出しは有望で、指揮した最初の5試合でオランダ代表は無敗。先週末のギリシャ戦で7-0の大勝を収めたことがハイライトとなった。