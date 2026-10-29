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レアル・マドリーのレジェンド、トニ・クロースが、カンプ・ノウでバルセロナを2-1で下した重要なクラシコを受け、ジョゼ・モウリーニョ監督を絶賛した。元MFはポルトガル人指揮官の見事な戦術をたたえ、大胆なアプローチによって、それまで圧倒的な強さを見せていたハンジ・フリック監督率いるチームを切り崩したと強調した。

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重要な勝利を受け、クロースがモウリーニョを称賛

クロースは、バルセロナとの重要なクラシコで2-1の勝利を収めた後、モウリーニョ監督を絶賛した。キリアン・エンバペの2得点により、日曜日にカンプ・ノウを訪れたチームが勝ち点3を獲得。敵地での見事な勝利によって、ラ・リーガ首位バルセロナとの差はわずか3ポイントに縮まった。また、フリック監督の今季リーグ戦での無敗スタートにも終止符を打った。

モウリーニョ監督はシーズン序盤に批判を浴びていたが、この存在感を示す勝利によって評価の流れは変わった。出場停止のヴィニシウス・ジュニオールと、負傷したGKティボー・クルトワを欠く中、GKアンドリー・ルニンの奮起を頼りに、重圧のかかる一戦を乗り切った。

大胆な戦術プランでバルセロナを攻略

クロースは『AS』の取材に応じ、勝利を導いた立役者としてモウリーニョ監督を挙げた。元ドイツ代表のクロースは、ボール保持を重視するバルセロナを相手に見せた戦術上の大胆さに深い感銘を受けた。

「この2年間、クラシコではバルセロナが優勢だった」とクロースは説明した。「だが、状況は変わった。モウリーニョの仕事ぶりは称賛しなければならない。彼らは非常にいいプレーをしたし、モウリーニョは見事な布陣を組んだ。このバルセロナを相手に後方からパスをつないだことは高く評価されるべきだ。彼らはボールを保持できないと苦しむからだ」

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「レアル・マドリーとモウリーニョはカンプ・ノウで信じられないほど勇敢だった。それが近年のクラシコとの大きな違いだった。FW陣が力を発揮した。バルセロナに同点にされた場面など、守備がうまくいった時間帯もあった。あの時点では、私たちの誰もが引き分けを受け入れただろう。彼らは65分間、非常にいいプレーをした」

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クラシコで続いた苦しい敗戦に終止符

この結果は、近年のクラシコの流れにおける大きな転換点となった。日曜日の一戦まで、バルセロナは直近7度の対戦で6勝を挙げ、その間に22得点を記録。過去2年間、国内での優位を築いていた。

レアル・マドリーはボール保持率が前半41％、後半34％にとどまりながらも勝利を収めた。一方、クロースは、ディーン・ハイセンがフェルミン・ロペスを厳しくマークするなどの細かな戦術的調整によって、ペドリやラフィーニャといったバルセロナの主力選手に重要な場面でミスを強いたと指摘した。

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「レアル・マドリーの選手たちは適切な位置を取っていた」とクロースは語った。「ハイセンがフェルミンをマークしていたことには驚いた。ペドリやラフィーニャらバルセロナの選手たちはプレーしづらそうで、普段はしないようなミスを強いられていた。マドリーはより強度が高かったから、ほぼすべての競り合いに勝った。チーム一丸となって守り、守備でもボールを持った場面でも素晴らしいパフォーマンスを見せた」

「試合を支配する度合いはマドリーより高いので、サッカーの面ではバルセロナの方が優れたチームだ。だが、プレスが機能せず、守備に回らなければならないと苦しむ。マドリーは彼らを倒すための解決策を見つけた。バルセロナは、ほかのチームを相手にしたときには普段受けないほどのプレッシャーに直面した」

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マドリー、優勝争いへ勢いを得る

この勝利は、モウリーニョ監督とチームにとって大きな自信となる。レアル・マドリーはこの勢いを生かし、首位との3ポイント差を縮めたいところだ。モウリーニョ監督率いるチームは次に、日曜日のラ・リーガでラシン・サンタンデールと対戦する。