新指揮官カルレス・マルティネスの下で、ドイツ代表19試合出場のこの選手は、kicker によればレバークーゼンのスカッド内でもはや展望を持てなくなっている。それ以前からアンドリッヒは、SNS上で数多くのヘイトコメントにさらされてきた。

多くの批判を浴びるアンドリッヒを擁護し、彼に向けられた大量の否定的コメントを非難したユーザーのTikTok投稿の下に、ジャカはこう書き込んだ。「この人物とこの選手に対して敬意がまったくない。彼は今自分に起きていること以上のものを受けるに値する。信じられないし、まったく理解できない！」

アンドリッヒが事実上構想外となった理由は、戦術的な再編にある。マルティネス監督はこれまでの3バックから4バックへシステムを変更しており、その結果、このMFは自身の役割を失うことになった。31歳のアンドリッヒは終了したシーズン、カスパー・ヒュルマンドの下ではなお3バックの中心的支柱を務め、ジャカ退団後にはキャプテンとしてチームをピッチへ導いていた。

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ロベルト・アンドリッヒの今後はバイヤー・レバークーゼンでどうなるのか？

一定のスピード不足や時折のミスがあったにもかかわらず、ポツダム生まれのアンドリッヒは波乱のシーズンで公式戦46試合に出場した。その中で決定的な2ゴールも記録している。第29節のドルトムント戦では1-0の決勝点を挙げ、さらに後にチャンピオンズリーグ決勝進出を果たしたアーセナルとの第1戦では、ヘディングでバイヤーに先制点をもたらした。それでもクラブ首脳陣はこの守備的選手に対し、出場機会の見通しが劇的に低下したことを極めて明確に伝えた。

これにより、2028年まで契約を残しているとはいえ、レバークーゼンでの5年間にわたる在籍はおそらく終わりを迎えようとしている。以前に取り沙汰されていたフランクフルト移籍は、専門誌の情報では具体化していない。

その代わりに、ヘルタBSCで育成を受けたこの選手は、キャリアで初めて海外移籍に向かう可能性があるようで、本人も今ではそれを十分に想像できるとされている。ただ、少し前までは口ぶりが違っていた。「誰かにクラブから追い出されるか、何か新しいことをしなければならないと感じない限り、自分から移籍を強く求めることはない」とアンドリッヒはBildに語っていた。

移籍があってもなくても、この守備的MFは引き続きドイツ代表に関して個人的な目標を追い続けている。ユリアン・ナーゲルスマンの下でワールドカップのメンバー入りを逃した後、――母国開催のEURO2024ではなおトニ・クロースとともに先発に名を連ねていたが――アンドリッヒは新監督ユルゲン・クロップの下での代表復帰を目指している。

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ロベルト・アンドリッヒ、代表復帰を見据える

「基本的には、またそこに戻ることが目標だ。もう一度代表チームの視界に入れるようにやっていきたい」と、彼は8月初旬にkickerに語った。「再びチームの一員になることを求めているし、代表とまだ何かを経験したい」

すでに新代表監督との接点もある。ワールドカップ期間中、2人は放送局MagentaTVでテレビ解説者としてともに仕事をしていた。「会うと本当に楽しかった。サッカーについてたくさん話した」と、クロップとの会話について振り返っている。

レバークーゼンでは今後、その穴をより若い選手たちが埋めることになる見通しだ。ラインラントのクラブはすでに守備的MFの逸材ケネット・アイヒホルンを確保しているものの、この17歳には治療を要する代謝疾患が診断された。新戦力がいつデビューできるのかは、当面なお不透明なままだ。